В РК планируют развивать стартапы в сфере «зеленых» технологий

Сегодня, 03:41

В КазЦентре ЖКХ состоялась встреча с представителями UNIDO — Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Стороны обсудили возможность совместного участия в Глобальной программе «чистых» и «зеленых» инноваций GCIP (The Global Cleantech Innovation Programme). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе КазЦентра ЖКХ.

Программа GCIP направлена на поддержку стартап-проектов в сфере «зеленых» технологий. Страновые партнеры GCIP, получившие грантовое финансирование от Глобального экологического фонда (GEF), проводят конкурс среди предпринимателей в своих странах и выбирают наиболее перспективные проекты для их акселерации и коммерциализации. От нашей республики страновым партнером GCIP определен Казахстанский научно-технический центр развития ЖКХ (КазНТЦР, дочка КазЦентра ЖКХ).

КазНТЦР и UNIDO отрабатывают основные направления для подготовки и представления совместной заявки в GEF. Если грант будет получен, то планируется проведение системной работы по сбору, отбору, акселерации и коммерциализации проектов. В каждом из планируемых конкурсов будет участвовать от 100 до 200 представителей малого и среднего бизнеса. Из 25 полуфиналистов казахстанские и зарубежные эксперты выберут двух финалистов, которые поедут в Силиконовую долину для развития и продвижения своего бизнеса.

«В ходе реализации данного проекта Казахстан может получить новые технологические бизнес-продукты для решения вопросов рационального использования водных и энергетических ресурсов и создания моделей для устойчивого развития городов в сфере инфраструктурно-жилищного комплекса. Мы приложим все усилия для того, чтобы стать активным участником программы и тем самым содействовать продвижению казахстанских инновационных стартап-проектов и развитию экологически чистых технологий», — отметил первый заместитель председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Адилхан Умербаев.

С 2014 года в UNIDO/GEF было представлено около 900 заявок от 9 стран (Армения, Индия, Малайзия, Пакистан, Турция, Африка, Вьетнам, Бразилия, Таиланд), из них более 100 заявок были приняты для участия в программе.