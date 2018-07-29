В Туркестанской области арестовали районного акима

Сегодня, 03:45

Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции при получении взятки задержан с поличным аким Ордабасинского района Туркестанской области «К». Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное перечисление денежных средств на счет организации за выполнениеработ по благоустройству территории акимата.

Проводится досудебное расследование.