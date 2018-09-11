Асет Исекешев покинул пост акима Астаны

11-09-2018, 04:00

Асет Исекешев назначен руководителем Администрации Президента. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Исекешева Асета Орентаевича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима города Астана», — говорится в тексте указа.

Отметим, что указом главы государства Адильбек Джаксыбеков освобожден от должности руководителя Администрации Президента в связи с достижением пенсионного возраста.



Исекешев Асет Орентаевич родился 17 августа 1971 года. В 1989 году окончил Специальное профессионально-техническое училище № 5 города Уральска, слесарь-сборщик; в 1994 году окончил юридический факультет КазГУ им. Аль-Фараби; в 1998 году — Высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Работал в Агентстве по стратегическому планированию и реформам, в Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

С 2003 по 2006 годы — Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан;

С 2006 по 2007 годы — заместитель председателя правления АО «Фонда устойчивого развития «Казына»;

С 2007 по 2008 годы — директор по маркетингу финансовых проектов компании «Credit Swiss (Казахстан)»;

С 2008 по 2009 годы — помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам;

С мая 2009 года — Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;

С марта 2010 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан — министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С 2012 по 2014 годы — министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан; заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан — Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С 2014 по 2016 годы — министр по инвестициям и развитию РК;

С 2016 по 2018 годы — аким города Астаны.