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BMW R1200GS - первый беспилотный мотоцикл-робот выходит на испытательную трассу

17-09-2018, 08:10
BMW R1200GS - первый беспилотный мотоцикл-робот выходит на испытательную трассу


В последние годы мы привыкли к тому, что когда речь заходит о технологиях автоматического вождения, то в большинстве случаем все это относится к самоуправляемым автомобилям-роботам. Создается впечатление, что разработчики этих технологий обходят стороной такой вид транспортных средств, как мотоциклы. Однако, дело обстоит не столь печально, как кажется с первого взгляда, в свое время мы рассказывали о роботе-мотоциклисте Motobot компании Yamaha, которому, к слову, так и не удалось превзойти человека в этом деле. А не так давно представители компании BMW Motorrad опубликовали видео, на котором показан опытный образец беспилотного мотоцикла, который самостоятельно двигается по испытательной трассе. И это говорит нам о том, что работы в данном направлении все же ведутся, пусть и за "закрытыми дверьми" и без громких анонсов.

Сложность в создании автоматического двухколесного транспортного средства заключается в том, что помимо собственно движения по дороге, система управления этим средством должна постоянно заботиться о сохранении равновесия. И использовать для этого можно лишь стандартные для мотоцикла средства, управление дроссельной заслонкой, сцеплением, тормозами, другими узлами и механизмами. Представители компании BMW сообщают, что они не преследуют цели создания коммерческого варианта мотоцикла-робота. Созданный ими опытный мотоцикл является испытательной платформой, построенной на базе модели R1200GS, на которой изучаются тонкости динамики движения с целью выработки ряда активных мер по улучшению уровня безопасности, которые будут использованы при конструировании мотоциклов следующих поколений.

BMW R1200GS - первый беспилотный мотоцикл-робот выходит на испытательную трассу


"Опытный образец мотоцикла робота позволяет нам расширить знания об особенностях динамики движения" - рассказывает Штефан Ганс (Stefan Hans), один из специалистов компании BMW Motorrad, - "Это, в свою очередь, позволит нам более точно классифицировать поведение водителя и выяснить, несет ли в себе угрозу дальнейшее развитие текущей ситуации. Все это делается заблаговременно и у нас есть еще достаточно времени для того, чтобы предупредить водителя или совершить прямое вмешательство в процесс управления мотоциклом".

"Целью нашего проекта не являлось исключительно создание полностью автоматизированного мотоцикла-робота. Мы лишь хотим максимально повысить уровень безопасности езды на двухколесных транспортных средствах" - рассказывает Штефан Ганс, - "Уже полученные нами данные указывают на то, что выбранная нами динамическая модель детализирована до такого уровня, что мы имеем возможность справиться практически с любой непредвиденной ситуацией. А эти знания будут использованы в будущем для дальнейшего повышения уровня комфорта и безопасности серийно выпускаемых мотоциклов".

Отметим, что компания BMW является далеко не единственной, кто движется в данном направлении. Не очень давно другие компании, такие, как KTM и Ducati, продемонстрировали адаптивную систему круиз-контроля, работа которой основывается на данных, получаемых со встроенной радарной системы. А компания KTM уже начала испытания системы экстренного автоматического торможения, которая в случае чрезвычайной ситуации произведет плавную и безопасную остановку мотоцикла, двигавшегося до этого на любой, даже максимально возможной, скорости.

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