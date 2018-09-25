Анимационный фильм из РК представили в России

25-09-2018, 03:59

Телеканал «balapan» представил в Астрахани свою телепродукцию местным соотечественникам. Коллектив телеканала «balapan» принял участие в мероприятии, посвященном известному кюйши Курмангазы Сагырбайулы в Астрахани, где представил анимационный фильм «оыр аз». Об этом пишет Казинформ.

Директор телеканала Макпал Жумабай подробно рассказала о канале «balapan», о возможности просмотра детского канала через мобильное приложение Qazaqstan TV. Во встрече приняли участие представители научного сообщества и интеллигенции Астрахани, творческие коллективы. В частности, в ходе вечера выступили заведующая музеем Курмангазы Сагырбайулы Ания Макабаева, директор регионального культурного центра им. Курмангазы Амангелды Абылгазиев, почетный член казахского культурного центра «Жолдасты» Ермек Алиев, преподаватель Астраханского колледжа искусств и культуры Кайрат Казанбаев, ансамбль народных инструментов «Самал» и ансамбль народных инструментов «Шалкыма».

По итогам встречи были высказаны предложения по развитию духовно-культурных связей. Коллектив телеканала «balapan» подарил собравшимся коллекцию анимационных фильмов и памятные подарки.

«Курмангазы — основатель казахского кюя. А кюй — оптимальный способ усвоения культуры в сознании ребенка. Вот почему мы привезли наследие великих казахских кюйши. Кроме того, нашим братьям в Астрахани были продемонстрированы программы отечественного телеканала на родном языке через мобильные приложения», — сказала Макпал Жумабай.



