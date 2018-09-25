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Авиабилеты могут подешеветь в Казахстане

25-09-2018, 03:34
Авиабилеты могут подешеветь в Казахстане


Министерство по инвестициям и развитию РК ожидает снижение цен на авиабилеты в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время правительственного часа в мажилисе депутат Шавкат Утемисов обратился к представителю министерства, отметив, что высокие цены на авиа- и железнодорожные билеты являются большим барьером для развития туризма.

«К примеру, для российских туристов, билет из Москвы до Астаны стоит 20 тыс. рублей, а из Амстердама в Москву — 1213 тыс. рублей. Цены внутренних рейсов Казахстана тоже очень дорогие, многие казахстанцы не имеют возможности приобретать их. К примеру, из Алматы в Астану стоимость билетов составляет 2080 тыс. тенге. 20 тыс. — если билет приобретается за несколько месяцев вперед и он не подлежит возврату. Конечно, в такой ситуации вопрос развития семейного туризма — очень сложный. Как будет решаться вопрос формирования доступных цен на авиабилеты, а также более эффективных маршрутов?» — спросил депутат.


Авиабилеты могут подешеветь в Казахстане

Как изменился рынок туризма за год

По словам вице-министра по инвестициям и развитию Тимура Токтабаева, министерство проводит в этой сфере соответствующую работу.

«У нас утверждены правила перевозки пассажиров, предусматривающие льготы для детей, пенсионеров, инвалидов, молодежи. Они действуют. Тем не менее остается вопрос по стоимости, которая не снижается теми темпами, которую мы бы хотели. В настоящее время совместно с министерством по энергетике проводится работа в части обеспечения собственным авиакеросином для нашего парка самолетов. В следующем году планируется обеспечение практически полностью отечественным авиакеросином. Также растет количество регулярных рейсов авиакомпании. Это все способствует к тому, что стоимость билетов будет падать, поэтому в данном направлении министерством работа проводится. Я думаю, что в следующем году уже будут ощутимые результаты», — подчеркнул он.

Тимур Токтабаев подчеркнул, что стоимость билетов складывается из нескольких индикаторов, основным из которых является стоимость авиатоплива.

«Мы с этим связываем основные наши ожидания. (…) С учетом общей экономической ситуации и цен на авиатопливо в следующем году мы ожидаем, что цены (на авиабилеты) будут более приемлемые», — заключил он.

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