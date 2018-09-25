Азиатские компании переносят производство из Китая

25-09-2018, 03:48

Все большее число азиатских производителей различной продукции — от микросхем до машинного оборудования — переносят производство из Китая в другие страны региона на фоне введения американских пошлин на товары из КНР, пишет vestifinance.ru со ссылкой на Reuters.



Южнокорейская SK Hynix и японские Mitsubishi Electric, Toshiba Machine Co. и Komatsu начали планировать перенос производства с июля, когда по ним ударили первые пошлины, и теперь эти планы реализуются, рассказали агентству Reuters представители компаний и другие источники, знакомые с ситуацией.

Другие компании, такие как тайваньский производитель компьютеров Compal Electronics и южнокорейская LG Electronics, прорабатывают запасные варианты на случай продолжения или усиления «торговой войны».

США намерены победить в торговой войне с Китаем

Быстрая реакция на американские пошлины возможна потому, что многие крупные компании имеют производственные мощности в нескольких странах и могут перенести хотя бы небольшую часть производства без строительства новых заводов. Некоторые правительства, особенно на Тайване и в Таиланде, активно поощряют компании к переносу производства из Китая, рассчитывая на экономический и стратегический импульс от американо-китайского конфликта.

Производитель чипов памяти SK Hynix проводит работы по переносу части производства из Китая обратно в Южную Корею. Его американский конкурент Micron Technology также переводит некоторые операции из Китая в другие азиатские страны.

Из-за значительного влияния пошлин Toshiba Machine Co планирует в октябре перенести часть производства оборудования для изготовления пластиковых компонентов, таких как автомобильные бамперы, из Китая в Японию или Таиланд.

Тем временем Mitsubishi Electric частично переносит производство оборудования, используемого для обработки металлов, со своей производственной базы в Даляне, на северо-востоке Китая, на японский завод в Нагое.

Пошлины США угрожают статусу Китая как низкозатратной производственной базы, что, наряду с привлекательностью быстрорастущего китайского рынка, побуждало многие компании строить заводы и создавать цепочки поставок в стране в последние несколько десятилетий.

С понедельника начинают действовать 10%-ные пошлины США на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. При этом президент США Дональд Трамп не исключил возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары на сумму 267 млрд долларов.