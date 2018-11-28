Акимат Алматы: Аким и его семья не владеют долей в компании АParking

Сегодня, 07:51

На парковочных терминалах и остановках Алматы появились плакаты о причастности акима города и его семьи к компании АParking. В акимате горда официально опровергли эту информацию и разъяснили систему организации платных парковок, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В акимате полагают, что за всеми информационными вбросами, вывешиванием на парковочных терминалах и остановках плакатов с фейковой информацией о якобы причастности акима города к компании АParking, распространением в сети клеветнических сообщений стоят те, кто пытается помешать реализации политики по выводу из тени „серых“ капиталов, саботировать работу по улучшению экологической среды в узколичных интересах», — говорится в сообщении пресс-служба акима.

Также указывается, что это делается организованной группой, использующей «грязные» подрывные технологии.



«Акимат Алматы официально заявляет о том, что ни аким города, ни члены его семьи и другие родственники не владеют долей в компании АParking. В этой связи акимат обратился в правоохранительные органы города для предоставления правовой оценки фактам распространения ложной и клеветнической информации, а также возможного привлечения к ответственности всех организаторов и причастных к ним лиц», — отметили в пресс-службе.

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В городском акимате подчеркнули, что продолжат работу по выводу из тени нелегальных секторов экономики и внедрение современных технологий управления для повышения стандартов городской жизни. Это касается и транспортной реформы, системы платных парковок. Стратегия устойчивого транспорта Алматы была принята в 2012 году, она разработана совместно с ПРООН и Глобальным экологическим фондом. В акимате объяснили, почему была необходимость в такой Стратегии: «Сегодня в Алматы, как и во всех крупнейших городах мира, остро стоит проблема перегруженности автомобильным транспортом и, как следствие, плохой экологии. За последние 10 лет количество личного автотранспорта в городе увеличилось на 20%, составив более полумиллиона автомобилей. Это почти на 80% является источником загрязнения воздуха, а также крайне низкой мобильности населения».

Подробно изучив международный опыт на примере таких городов, как Таллин, Прага, Париж, Москва, было принято решение о внедрении в городе электронной системы парковок, работающей по современным стандартам. Также мировой опыт показал, что финансирование платных парковок за счет госсредств зачастую неэффективно, сопряжено со слабым контролем над организацией работ и расходами.

«Привлечение же частного инвестора является общераспространенной мировой практикой, минимизирует риски при реализации проекта, а также позволяет экономить бюджет города. Так происходит в транспорте посредством системы „Оай“, медицинском обслуживании, дошкольном воспитании и ряде других сфер. Учитывая непростую экономическую ситуацию и безуспешные до этого попытки создать платные парковки собственными силами, распространенность в мире концессионной модели организации такой системы, а также опыт реализации проекта в Астане по модели ГЧП, акимат Алматы в декабре 2015 года принял решение внедрять систему за счет привлечения частных инвестиций», — отметили в акимате.

В итоге Алматы остановился на смешанной модели: 70% доли управляющей компании с обязательством по инвестированию находятся у частного бизнеса, 30% остаются у государства.



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Для определения покупателя 70%-ной доли ТОО «Алматыспецтехпаркинг сервис» стоимостью 131,8 млн тенге в мае 2016 года Управлением финансов был проведен конкурс, в котором приняли участие 4 компании (в том числе одна иностранная). В итоге на конкурсной основе в качестве партнера было определено ТОО «RR2».

"Следует отметить, что на тот момент, по данным мониторинга независимых экспертов, порядка 90% средств от парковок уходило в тень, то есть не поступало в бюджет. Люди, занятые там, не платили пенсионных взносов, официально не числились нигде. Во многом система управления была связана с криминалом. В результате внедрения системы сегодня в Алматы платными парковками охвачено всего лишь 10% от парковочного пространства города, но при этом налоговые выплаты в бюджет города с 2016 года выросли более чем в 10 раз, составив 924 млн тенге", — говорится в сообщении.

Частный инвестор вложил в проект 1,5 млрд тенге. Это в 40 раз превышает объем инвестиций в эту сферу, вложенный до 2016 года. В сравнении с 2015 годом почти в 2 раза выросло количество рабочих мест, с 25 до 130 тысяч тенге увеличилась официальная заработная плата работников.

«При этом необходимо подчеркнуть, что все это делается на средства известных не только в стране, но и за рубежом отечественных бизнесменов», — заявили в акимате.