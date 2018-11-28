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Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации

Сегодня, 07:46
Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации


Microsoft в ходе торгов в понедельник ненадолго смогла обойти по рыночной капитализации компанию Apple, сообщает Bloomberg. Это произошло после заявления Дональда Трампа в интервью The Wall Street Journal о том, что тарифы могут затронуть ноутбуки и мобильные телефоны, импортируемые из Китая, уточняет Reuters.

На некоторый промежуток времени рыночная стоимость Apple составляла 812,6 млрд долларов, тогда как капитализация Microsoft достигла 812,9 млрд долларов, сообщает РБК.

К концу торговой сессии производитель iPhone вернул себе лидерство. Акции компании выросли в цене на 1,4%, капитализация достигла 828,64 млрд долларов, акции Microsoft подорожали на 3,3%, капитализация составила 822,9 млрд долларов.


Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации

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В начале ноября Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам четвертого финансового квартала, завершившегося 29 сентября. В частности, доход за три месяца составил 62,9 млрд долларов, что на 20% больше по сравнению с показателями 2017 года.

В августе Apple стала самой дорогой компанией мира, чья рыночная стоимость превысила 1 трлн долларов. Это произошло на фоне хорошей квартальной отчетности корпорации. Капитализация компании тогда составила 1,006 трлн долларов.

Apple удерживает лидерство по рыночной капитализации с 2011 года с тех пор, как обошла нефтяного гиганта Exxon Mobil. Однако компания не первый раз ненадолго теряет этот статус. В частности, дважды это происходило в 2016 году, когда компания уступила лидерство холдингу Alphabet, материнской структуре Google.

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