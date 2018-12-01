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Qualcomm создаст фонд на $100 млн

Вчера, 07:56
Qualcomm создаст фонд на $100 млн


Американский производитель чипов Qualcomm Inc создал фонд на 100 млн долларов для инвестиций в стартапы, работающие над технологиями искусственного интеллекта, сообщает Reuters. Новый фонд сосредоточится на технологиях ИИ, которые будут использоваться в беспилотных автомобилях, робототехнике и платформах машинного обучения, сообщает vestifinance.ru.

Qualcomm Ventures AI Fund уже инвестировал в стартап AnyVision, специализирующийся на технологиях распознавания лиц и объектов. Размер инвестиций не уточняется.

Qualcomm присоединился к ряду производителей чипов, таких как Intel Corp, Micron Technology Inc и Nvidia Corp, которые вкладывают средства в искусственный интеллект.


Qualcomm создаст фонд на $100 млн

Искусственный интеллект ускорит рост мирового ВВП

Компания Micron в октябре заявила, что планирует инвестировать до 100 млн долларов в стартапы в сфере искусственного интеллекта. Подразделение венчурного капитала Intel в последние годы направило более 1 млрд долларов на разработку этой технологии.

Как сообщали «Вести.Экономика», корпорация Amazon разрабатывает микросхемы искусственного интеллекта. По данным The Information, чип искусственного интеллекта будет работать на устройствах с персональным помощником Alexa. Эта технология увеличит скорость обработки информации и реакции гаджетов. Большая часть данных теперь будет обрабатываться непосредственно на устройстве, ранее их анализ осуществлялся в «облаке». Подобная разработка позволит Amazon догнать конкурирующие Apple и Google, уже производящие собственные чипы искусственного интеллекта. В то же время усиливается соперничество между традиционными производителями чипов Intel и NVidia и их бывшими покупателями Amazon, Apple и Google.

По прогнозам аналитической компании International Data Corporation (IDC), мировые расходы на технологии искусственного интеллекта вырастут почти втрое в ближайшие годы. Эксперты ожидают, что в 2018 году объем мирового рынка когнитивных систем и решений в области ИИ составит 19,1 млрд долларов, увеличившись более чем на 54% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году показатель достигнет 52,2 млрд долларов, а среднегодовые темпы роста будут измеряться 46,2%.

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