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IBM продает индийской HCL семь активов

Вчера, 07:37
IBM продает индийской HCL семь активов


IBM согласилась продать программные активы на 1,8 млрд индийской компании HCL Technologies Ltd., собираясь сосредоточиться на облачных вычислениях, пишет vestifinance.ru.

Согласно официальному заявлению, HCL, основанная в Нью-Дели, покупает семь подразделений, ориентированных на такие рынки, как электронная коммерция и человеческие ресурсы. Ожидается, что сделка завершится к середине 2019 года. Существующее лицензионное партнерство между двумя компаниями будет сохраняться для пяти продуктов.


IBM продает индийской HCL семь активов

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«Пришло время отказаться от этих продуктов, предназначенных для совместной работы, маркетинга и коммерции, которые все чаще поставляются как автономные продукты», — прокомментировал сделку старший вице-президент International Business Machines Corp. Джон Келли.

IBM стремится стать лидером на рынке гибридных облачных сервисов, который сочетает в себе программное обеспечение и услуги, предоставляемые через общедоступный интернет, с аналогичными предложениями, которые запускаются на собственных серверах и центрах обработки данных.

Как ранее писали «Вести. Экономика», в октябре IBM объявила о крупнейшей сделке в IT-секторе: компания покупает разработчика программного обеспечения Red Hat Inc. 34 млрд долларов.

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