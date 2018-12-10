IBM продает индийской HCL семь активов

Вчера, 07:37

IBM согласилась продать программные активы на 1,8 млрд индийской компании HCL Technologies Ltd., собираясь сосредоточиться на облачных вычислениях, пишет vestifinance.ru.

Согласно официальному заявлению, HCL, основанная в Нью-Дели, покупает семь подразделений, ориентированных на такие рынки, как электронная коммерция и человеческие ресурсы. Ожидается, что сделка завершится к середине 2019 года. Существующее лицензионное партнерство между двумя компаниями будет сохраняться для пяти продуктов.

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«Пришло время отказаться от этих продуктов, предназначенных для совместной работы, маркетинга и коммерции, которые все чаще поставляются как автономные продукты», — прокомментировал сделку старший вице-президент International Business Machines Corp. Джон Келли.

IBM стремится стать лидером на рынке гибридных облачных сервисов, который сочетает в себе программное обеспечение и услуги, предоставляемые через общедоступный интернет, с аналогичными предложениями, которые запускаются на собственных серверах и центрах обработки данных.

Как ранее писали «Вести. Экономика», в октябре IBM объявила о крупнейшей сделке в IT-секторе: компания покупает разработчика программного обеспечения Red Hat Inc. 34 млрд долларов.