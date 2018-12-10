Uber подал заявку на регистрацию IPO

Вчера, 07:37

Сервис заказа такси Uber Technologies Inc. подал заявку на предварительную регистрацию первичного размещения акций и намерен провести IPO в первом квартале 2019 года. Об этом сообщают три издания — The Wall Street Journal, Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее заявку на предварительную регистрацию IPO подал основной конкурент Uber на рынке мобильных приложений для заказа такси в США — компания Lyft Inc. Объем размещения акций и ценовой диапазон планируемого IPO пока не определены, пишет издание Ведомости.

По данным WSJ, Uber может быть оценен инвесторами в 120 млрд долларов. Оценка Lyft может составить от 18 млрд до 30 млрд долларов, сообщал Bloomberg.

В ноябре был опубликован отчет Uber за третий квартал 2018 года. Тогда сообщалось, что выручка за год выросла на 38% до 2,95 млрд долларов. Чистый убыток сократился на 27% по сравнению с третьим кварталом 2017 года и составил 1,07 млрд долларов.

Компания Uber была создана в 2009 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Услуги сервиса доступны более чем в 600 городах в 65 странах. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.