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Walmart купил онлайн-магазин Art.com

Вчера, 08:01
Walmart купил онлайн-магазин Art.com


Крупнейший в мире ритейлер Walmart купил онлайн-магазин предметов домашнего декора Art.com, об этом Walmart сообщил в четверг, 6 декабря. Сумма сделки не раскрывается, пишет «Коммерсант».

Art.com торгует картинками, дизайнерской мебелью и посудой и другими аксессуарами для дома, это один из крупнейших подобных сайтов в мире, на нем выставлено около 2 млн предметов. По оценке компании Internet Retailer, выручка магазина в 2016 году составила 300 млн долларов.

Эта сделка стала еще одним признаком того, что Walmart стремится расширить свое присутствие на рынке интернет-торговли. В октябре ритейлер также купил онлайн-магазин женского белья Bare Necessities.

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