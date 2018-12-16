10 стран, где живет больше всего сверхбогатых людей

Вчера, 07:40

Согласно экспертам Credit Suisse, составившим Global Wealth Report, на первом месте по уровню богатства находятся США, на втором — Китай. Об этом пишут Вести. Экономика.

Общее число человек, чье состояние достигает $50 млн и выше (сверхсостоятельные люди), также выросло и оставило 149 890. Согласно отчету, рост составил 4%.

Кроме того, 50 230 имеют состояние, превышающее $100 млн, а 4 390 имеют состояние по меньшей мере $500 млн.

На 10-м месте Австралия. Число сверхсостоятельных граждан: 2 910

Австралия является одной из развитых стран, будучи 13-й по размеру экономикой в мире, и занимает 6-е место в мире по ВВП в расчете на душу населения. Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав. Если принять во внимание благоприятные климатические условия, становится понятно, почему многие богачи выбирают эту страну для своего постоянного проживания.

На 9-м месте Канада. Число сверхсостоятельных граждан — 3 010.

Кнада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Большой семерки». Канада — одна из десяти самых торгующих в мире стран. Основным торговым партнером являются Соединенные Штаты. Канада — страна иммигрантов. Глобальная репутация Канады как высокоразвитой, мирной, свободной от этнических смут и конфликтов страны, где можно вырастить детей в спокойной обстановке, безусловно, способствует росту иммиграции в страну.

На 8-м месте Франция. Число сверхсостоятельных граждан — 3 040.

Франция — высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава. В экономике преобладает сфера услуг, в которой занято 76,7% экономически активного населения, на вторичный сектор приходится 20,5%. Франция считается «крупной» страной, а ее экономический вес позволяет ей играть одну из ключевых ролей на международной арене. Франция обладает огромным культурным наследием. Оно богато, разнообразно, отражает широкие региональные различия, а также влияние иммиграционных волн разных эпох.

На 7-м месте Италия. Число сверхсостоятельных граждан — 3220.

Италия — развитая индустриально-аграрная страна. Для экономики страны традиционно характерны большие региональные различия по уровню доходов и экономической специализации: промышленно развитым индустриальным и постиндустриальным очагам на севере страны противостоят отсталый кризисный юг с высокой долей теневой экономики и стагнирующие центральные регионы. Богатое культурное наследие и благоприятный климат также оказывают существенное влияние на то, что богачи выбирают именно эту страну местом своего постоянного проживания.



На 6-м месте Индия. Число сверхсостоятельных граждан — 3 400.

За последние два десятилетия средний рост годового ВВП составил 5,5 %, что сделало индийскую экономику одной из самых быстроразвивающихся в мире. В последнее время Индия, благодаря наличию большого количества англоговорящих специалистов-профессионалов, стала аутсорсинговым местом назначения для многих мультинациональных корпораций и популярным местом для медицинского туризма. Индия также превратилась в значительного экспортера программного обеспечения, а также финансовых и технологических услуг. Неудивительно, что в стране появилось много богатых людей по мере экономического роста и развития экономики страны.

На 5-м месте Япония. Число сверхсостоятельных граждан — 3580.

Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности. Банковские услуги, страхование, недви жимость, транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и строительство играют значительную роль в экономике страны. Япония обладает крупными производственными мощностями, и в ней находятся несколько крупнейших производителей механических транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов. Сектор услуг составляет три четверти внутреннего валового продукта.

На 4-м месте Великобритания. Число сверхсостоятельных граждан — Великобритания.

Британская сфера услуг является основным сектором экономики страны, составляя примерно 75% ВВП. Хорошо развитый банковский сектор и сравнительное либеральное регулирование делают страну, прежде всего лондонский Сити, мировым центром отмывания криминальных доходов, полученных по всему миру, а также ухода от налогов богатых лиц, постоянно проживающих в Британии, которым британское правительство предоставляет льготный налоговый режим.



На 3-м месте Германия. Число сверхсостоятельных граждан — 6 320.

Германия — великая держава с динамично развивающейся экономикой. Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров. Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.



На 2-м месте Китай. Число сверхсостоятельных граждан — 16 510.

Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растет. Китай развивает собственную систему образования, обучение студентов за рубежом (особенно в США и Японии), поощряет импорт технологий, позволяющих развивать такие прогрессивные секторы экономики, как производство программного обеспечения, новых материалов, телекоммуникационную индустрию, биотехнологии, здравоохранение.



На 1-м месте США. Число сверхсостоятельных граждан — 70 540.

Соединенные Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства. Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остается вторым по величине в мире.



