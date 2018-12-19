АвтоЦОНы теперь есть во всех регионах Казахстана

Сегодня, 07:49

14 декабря в Атырау открыли специализированный центр обслуживания населения. До этого Атырауская область оставалась единственным регионом в республике, где не было спецЦОНа для автовладельцев. Теперь в Казахстане 16 автоЦОНов и 5 секторов спецЦОН. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан».

Глава «Правительства для граждан» Аблайхан Оспанов сказал, что новый специализированный ЦОН сможет принять в среднем до тысячи человек в день.

«Теперь атыраусцы смогут перерегистрировать авто и получить водительское удостоверение в среднем за полтора-два часа в одном здании. Для удобства граждан уже работает шоферская комиссия, где граждане смогут получить справки из психо- и наркодиспансеров», — рассказал Абылайхан Оспанов.

На территории центра можно сдать теоретический экзамен на вождение в специально оборудованном классе, пройти практический экзамен на автоматизированном автодроме, оснащенном специальными датчиками.

Для перерегистрации предусмотрены ангары для легкового и грузового автотранспорта, где будут сверять агрегаты транспортных средств.

Обязанности операторов ЦОНов и сотрудников административной полиции будут четко разделены: операторы центров будут принимать документы, а сотрудники адмполиции — заниматься непосредственным изготовлением водительских удостоверений и техпаспортов. Таким образом, будет исключен прямой контакт граждан с исполнителями, отвечающими за изготовление документов.

В новом центре будут работать 32 специалиста госкорпорации и 14 сотрудников административной полиции.

Адрес специализированного ЦОНа: трасса Атырау — Астрахань, ул. Северная Промзона, 69.

График работы: пн — сб, с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед.