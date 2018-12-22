Facebook разработает криптовалюту

Вчера, 07:32

Facebook работает над созданием криптовалюты, которая позволит пользователям переводить деньги через принадлежащее компании приложение WhatsApp, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



По данным агентства, курс новой криптовалюты будет привязан к курсу доллара США (такие цифровые валюты, чья волатильность ниже, чем у обычных криптовалют, называют stablecoin), однако ожидать ее появления в ближайшее время не стоит: Facebook пока прорабатывает детали проекта, пишет РБК.

Для Facebook 2018 год стал катастрофическим

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Принимая решение о запуске собственной криптовалюты, Facebook ориентируется прежде всего на рынок денежных переводов Индии, рассказали собеседники Bloomberg. В этой стране принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp использует более 200 млн человек. Кроме того, Индия — лидер по объемам денежных переводов, в 2017 году пользователи со всего мира перевели в эту страну 69 млрд долларов, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного банка.

То, что компания решила сделать шаг в сторону финансовых услуг, не стало неожиданностью, указывает Bloomberg. Еще в 2014 году компания наняла на работу бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса. В мае 2018 года Маркус возглавил блокчейн-подразделение Facebook. По словам собеседника Bloomberg, сейчас в этом отделе работает около 40 человек.

«Как и многие другие компании, Facebook изучает способы использования возможностей технологии блокчейна. Эта небольшая команда изучает множество различных приложений», — сообщил в ответ на запрос агентства официальный представитель Facebook, отказавшись рассказать о каких-либо конкретных проектах подразделения.