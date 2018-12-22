Новости / Государство

Facebook разработает криптовалюту

Вчера, 07:32
Facebook разработает криптовалюту


Facebook работает над созданием криптовалюты, которая позволит пользователям переводить деньги через принадлежащее компании приложение WhatsApp, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, курс новой криптовалюты будет привязан к курсу доллара США (такие цифровые валюты, чья волатильность ниже, чем у обычных криптовалют, называют stablecoin), однако ожидать ее появления в ближайшее время не стоит: Facebook пока прорабатывает детали проекта, пишет РБК.


Facebook разработает криптовалюту

Для Facebook 2018 год стал катастрофическим

https://www.rbc.ru/

Принимая решение о запуске собственной криптовалюты, Facebook ориентируется прежде всего на рынок денежных переводов Индии, рассказали собеседники Bloomberg. В этой стране принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp использует более 200 млн человек. Кроме того, Индия — лидер по объемам денежных переводов, в 2017 году пользователи со всего мира перевели в эту страну 69 млрд долларов, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного банка.

То, что компания решила сделать шаг в сторону финансовых услуг, не стало неожиданностью, указывает Bloomberg. Еще в 2014 году компания наняла на работу бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса. В мае 2018 года Маркус возглавил блокчейн-подразделение Facebook. По словам собеседника Bloomberg, сейчас в этом отделе работает около 40 человек.

«Как и многие другие компании, Facebook изучает способы использования возможностей технологии блокчейна. Эта небольшая команда изучает множество различных приложений», — сообщил в ответ на запрос агентства официальный представитель Facebook, отказавшись рассказать о каких-либо конкретных проектах подразделения.

  • Просмотров: 181
Похожие материалы
  • WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к переписке WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к переписке
  • Facebook планирует запуск собственной криптовалюты Facebook планирует запуск собственной криптовалюты
  • Facebook займется разработкой собственных процессоров Facebook займется разработкой собственных процессоров
  • Facebook разрешит отказаться от рекламы Facebook разрешит отказаться от рекламы
  • Apple разработает собственную социальную сеть Apple разработает собственную социальную сеть
    • Отзывы читателей
    S&P подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» S&P подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» Государство Вчера, 08:00
    Big Data поможет эффективнее управлять городом Big Data поможет эффективнее управлять городом Государство Вчера, 07:56
    Apple могут запретить продажи iPhone в Германии Apple могут запретить продажи iPhone в Германии Государство Вчера, 07:50
    BMW и Daimler обсуждают новые направления сотрудничества BMW и Daimler обсуждают новые направления сотрудничества Государство Вчера, 07:42
    Facebook разработает криптовалюту Facebook разработает криптовалюту Государство Вчера, 07:32
    Volkswagen отзывает в России тысячи автомобилей Tiguan Volkswagen отзывает в России тысячи автомобилей Tiguan Государство 19-12-2018, 07:56
    АвтоЦОНы теперь есть во всех регионах Казахстана АвтоЦОНы теперь есть во всех регионах Казахстана Государство 19-12-2018, 07:49
    Qatar Petroleum расширяет международный охват Qatar Petroleum расширяет международный охват Государство 19-12-2018, 07:42
    Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке Государство 19-12-2018, 07:35
    «Истребители будущего» обойдутся США в $300 млн «Истребители будущего» обойдутся США в $300 млн Государство 19-12-2018, 07:35
    Moody’s повысило рейтинги Altyn Bank Moody’s повысило рейтинги Altyn Bank Государство 16-12-2018, 07:52
    ForteBank купил 100% акций Банка Kassa Nova ForteBank купил 100% акций Банка Kassa Nova Государство 16-12-2018, 07:47
    «Физиотенз» от «Нобел АФФ» соответствует оригинальному препарату «Физиотенз» от «Нобел АФФ» соответствует оригинальному препарату Государство 16-12-2018, 07:46
    10 стран, где живет больше всего сверхбогатых людей 10 стран, где живет больше всего сверхбогатых людей Государство 16-12-2018, 07:40
    Apple потратит $1 млрд на открытие новой штаб-квартиры в Техасе Apple потратит $1 млрд на открытие новой штаб-квартиры в Техасе Государство 16-12-2018, 07:33
    Алтын сапа — 2018: в Казахстане определены лучшие производители Алтын сапа — 2018: в Казахстане определены лучшие производители Государство 13-12-2018, 07:56
    Moody’s: Экономика Казахстана вырастет на 3,5% Moody’s: Экономика Казахстана вырастет на 3,5% Государство 13-12-2018, 07:49
    Instagram ввел функцию отправки голосовых сообщений Instagram ввел функцию отправки голосовых сообщений Государство 13-12-2018, 07:49
    Азиатский банк развития скорректировал прогноз по Казахстану Азиатский банк развития скорректировал прогноз по Казахстану Государство 13-12-2018, 07:35
    Аким Павлодара получил выговор за квартиру стоимостью 50 млн тенге Аким Павлодара получил выговор за квартиру стоимостью 50 млн тенге Государство 13-12-2018, 07:33