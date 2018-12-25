RBS намерен получить банковскую лицензию в Германии

25-12-2018, 07:33

Royal Bank of Scotland подал заявку на получение банковской лицензии в Германии, чтобы сохранить доступ к европейским рынкам после выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает Financial Times. Банк планирует заменить свое существующее отделение во Франкфурте новым подразделением с лицензией, пишет vestifinance.ru.

RBS уже получил лицензию в континентальной Европе в связи с поглощением голландского банка ABN Amro в 2007 году.

Новое подразделение будет отвечать за обработку и расчет платежей в евро, управление ликвидностью в евро, предоставление кредитов крупным немецким клиентам и привлечение их депозитов.

Евросоюз прощается с Великобританией

Как сообщали «Вести.Экономика», по оценкам немецкой отраслевой организации Frankfurt Main Finance, финансовые компании и банки до марта 2019 года переведут активы в объеме 750−800 млрд евро из Лондона во Франкфурт в рамках подготовки к выходу Великобритании из ЕС.

В Frankfurt Main Finance также прогнозируют, что в течение переходного периода после Brexit из Лондона во Франкфурт в качестве новой финансовой столицы ЕС будут перемещены около 10 тыс. рабочих мест в финансовом секторе.

Ряд крупных банков и финансовых компаний проводят оценку или уже представили планы по переносу основной части своих подразделений из Лондона во Франкфурт. В их число, в частности, входят Barclays, Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Lloyds, Nomura, Mizuho, Morgan Stanley, RBS и т. д.