Аналитики дали прогноз по курсу тенге на 2019 год

28-12-2018, 07:40

Курс тенге по отношению к доллару США в 2019 году будет находиться в коридоре 365-380 тенге за доллар, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан".

Относительно высокие цены на нефть укрепят тенге

Главный аналитик департамента исследований Halyk Finance Ассан Курманбеков считает, что средний курс национальной валюты в 2019 году сложится на уровне 370-375 тенге за доллар.

"Фундаментально укреплению национальной валюты в течение 2019 года будут способствовать относительно высокий уровень цен на углеводороды, который по году мы прогнозируем на уровне 68-70 долларов за баррель нефти марки Brent, рост экспортной выручки и приток капитала в форме ПИИ в рамках крупных нефтяных проектов", - считает Ассан Курманбеков.

По его мнению, ближе к середине и концу года поддержку национальной валюте окажет также приток инвестиций в связи проведением IPO крупных государственных активов (АО "AirAstana" и АО "Казахтелеком" и возможно АО "КазМунайГаз").

"Однако политика Нацбанка по поддержанию "слабого" тенге к российскому рублю, в результате которой тенге обесценился с фундаментальных обусловленных уровней в 320-345 тенге за доллар до 380 в 2018 году, будет в значительной степени нивелировать эффект фундаментального укрепления казахстанской валюты", - полагает аналитик.

По словам Ассана Курманбекова, расширение антироссийских санкций в течение года и применение "бюджетного" правила в Российской Федерации (РФ) будут оказывать ослабляющее воздействие на курсообразование российского рубля к доллару США.

"Сохранение же политики "слабого" тенге к российскому рублю регулятором в 2019 году на уровне 5,6 тенге за рубль будет оказывать "сквозной" ослабляющий эффект по паре USD/KZT в течение года", - отметил аналитик.

Ужесточение денежно-кредитных условий в США в связи с дальнейшим повышением учетной ставки, по мнению Ассана Курманбекова, будет иметь ограниченное влияние на формирование курса тенге к доллару США через отток капитала из республики, "скорее произойдет определенная подстройка курса казахстанского тенге к глобальному укреплению американской валюты. Однако на корректировку курса тенге к глобальному укреплению доллара США опять же наложится эффект "слабого" тенге к рублю. В связи с этим мы полагаем, что курс национальной валюты в 2019 году сложится на уровне 375 тенге за доллар США", - отметил аналитик.

"С января по апрель 2019 года мы не исключаем укрепления тенге до уровней 360-365 тенге, однако в течение остальной части года национальная валюта будет испытывать ослабление до уровней 370-375 тенге за доллар США. Эти прогнозные значения формируются исходя из реализации описанных нами макроэкономических условий, а также исходя из расширения американских санкций против РФ по "мягкому" сценарию", - считает Ассан Курманбеков.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов считает, что курс тенге в первом полугодии 2019 году будет стабильным.

"Я полагаю, что в первой половине 2019 года курс тенге сохранит стабильность и будет колебаться около отметки 370 тенге за доллар США плюс-минус 3%. Следует отметить, что именно этот уровень валютного курса заложен в государственном бюджете Казахстана на следующий года", - считает Дмитрий Лукашов.

Эксперт аналитического центра ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов отмечает, что профессиональные участники финансового рынка в целом сохраняют умеренные девальвационные ожидания – доллар США в 2019 году подорожает еще на 3% против нацвалюты по отношению к текущему уровню закрепится на уровне 380,4 тенге.

"В то же время формирование обменного курса нацвалюты будет по-прежнему происходить под балансом спроса и предложения на валютном рынке. При этом, как показали последние годы, зачастую настроения участников валютного рынка сильно зависят от внешних изменений, в особенности от российского рубля и цен на нефть. В подтверждение этому и ожидания казахстанских экспертов о том, что сонаправленное движение нацвалюты и российского рубля сохранится в 2019 году", - сказал Рамазан Досов.

Среди внешних рисков эксперт отметил торговые ограничения/санкции со стороны администрации Белого дома и перспективы ужесточения монетарных политик мировых центральных банков (например, ФРС и ЕЦБ) вкупе снижающих привлекательность инвестирования в развивающийся сегмент.

"Из внутренних факторов влияния отметим состояние экономики страны и денежно-кредитную политику (ДКП) центрального банка. Последние экономические данные по Казахстану достаточно позитивны: рост ВВП выглядит относительно стабильным, дефицит счета текущих операций сокращается, прямые иностранные инвестиции увеличиваются, профицит торгового баланса растет, а выплаты по внешнему долгу в 2019 году будут немного ниже в сравнении с 2018 годом. При этом, как показали последние меры финансового регулятора, Нацбанк готов принимать оперативные изменения в своей монетарной политики в случае ухудшения ситуации на внешних рынках, что также окажет поддержку нацвалюте", - отметил эксперт.

Тенге слабел в 2018 году, но на развивающихся рынках ситуация еще хуже

Интервенции от Нацбанка в 2019 не исключаются

Директор департамента аналитики "Фридом Финанс" Ерлан Абдикаримов ожидает, что курс тенге будет в коридоре 370-380 тенге в первой половине 2019 года при условии отсутствия непредвиденных шоков.

"Основным драйвером движения, наверняка, будет курс рубля, как это происходило почти весь 2018 год. Тем не менее мы не вычеркиваем из уравнения возможные интервенции от Нацбанка, которые в случае чего будут поглощать резкие скачки спроса на таком важном уровне как 380 тенге за доллар при наличии позитивных фундаментальных факторов", - считает Ерлан Абдикаримов.

Аналитик отметил, что, в свою очередь, на курс рубля будут влиять цены на нефть, монетарная политика центробанков, валютные покупки Минфина РФ и возможные геополитические факторы.

"Мы на текущий момент не ожидаем, что цены на нефть будут падать дальше. Скорее всего, цены Brent будут колебаться в более или менее комфортном для всех коридоре в 55-65 долларов за баррель. К тому же в силу опасении по увеличению инфляции со стороны ЦБ РФ и ужесточения монетарной политики во многих странах мира, мы ожидаем некоторый рост ставок как по рублю, так и по тенге, что должно немного поддержать курс и не допустить усиления оттока капитала из-за роста ставок в США", - полагает Ерлан Абдикаримов.

Тем не менее, по его словам, в случае негибкости валютных покупок Минфина РФ, можно будет увидеть дисбалансы на валютном рынке в сторону ослабления рубля, особенно в случае возврата или появления новых негативных геополитических факторов в отношении России.

Генеральный директор ТОО "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев отметил, что динамика курса тенге будет обусловлена макроэкономическими показателями страны и изменением внешних рыночных условий. Ключевые показатели для отслеживания прежние - цены на нефть, курс российского рубля, состояние платежного баланса.

На первые два показателя, по его словам, будут влиять геополитическая ситуация - соотношение спроса и предложения нефти, ситуация вокруг Ирана, возможное замедление мирового экономического роста, санкции по отношению к России.

"Факторов очень много и взаимное их влияние спрогнозировать практически невозможно. По состоянию на текущую дату, как говорится, "в моменте", средний курс тенге на следующий год мы ожидаем на уровне, заложенном правительством Казахстана, то есть 370 тенге за 1 доллар США, с колебаниями в течении года в рамках широкого коридора от 350 до 400 тенге. Текущий курс тенге мы по-прежнему считаем переоцененным и имеющим потенциал для укрепления на 5-7% (15-20 тенге)", - считает Мурат Кастаев.

Аналитик АО "Евразийский Капитал" Али Сагындыков отмечает, если цены на нефть укрепятся, в первой половине года курс будет колебаться в пределах 375-380 тенге за доллар.

"Если же цена бареля Brent не вернется на уровень выше 60 долларов до конца зимы, стоит ожидать более сильного ослабления как рубля, так и тенге", - сказал аналитик.

"На курс тенге будет влиять в первую очередь политика Национального банка, который пока что полностью ориентируется на курс российского рубля, как показал 2018 год. Также большую роль сыграют цены на нефть. На превышение предложения нефти над спросом может повлиять обострение ситуации в ближневосточном регионе, особое внимание участников рынка будет сосредоточено на отношениях США и Ирана", - отметил Али Сагындыков.

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова считает, что колебания курса тенге к доллару и евро в первом полугодии могут быть достаточно широкими.

"Я ожидаю диапазона пары доллар/тенге в рамках 360-400 тенге за доллар, пары евро/тенге – в границах 400-460 тенге за евро. Главный фактор, который повлияет на курс тенге в следующем году – это динамика цены на нефть", - говорит Наталья Мильчакова.

По оценкам "Альпари", нефть в течение следующего года под влиянием противоречивых факторов (рост объемов добычи сланцевой нефти в США) может колебаться в рамках $50-$80 за баррель, значит, вместе с нефтью резким колебаниям будут подвержены и "нефтяные" валюты.

"Другой фактор – это американский доллар, который будет расти по мере повышения процентных ставок в США, а укрепление доллара будет означать одновременное ослабление валют развивающихся стран, в том числе тенге. Новые жесткие антироссийские санкции, способные повлиять на состояние экономики РФ, также могут влиять на курс тенге в сторону ослабления. Однако вероятность того, что санкции США будут распространяться на российский госдолг или на операции государственных банков с долларом, крайне мала", - считает аналитик.



В первый день 2018 года курс тенге был на уровне 332,33/$1, после чего нацвалюта постепенно стала укрепляться и в конце марта достигла своего максимума за этот год - 318,31/$1, после чего, до первой декады сентября, курс тенге ослабевал и 11 сентября достиг минимального показателя за год – 380,93/$1 тенге, после чего вновь взял курс на укрепление. Официальный курс на 26 декабря - 371,08/$1.