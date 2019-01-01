Bitcoin: что ждет главную криптовалюту в 2019 году?

Вчера, 07:46

2018 год стал настоящим потрясением для многих криптоэнтузиастов. Цена биткоина не только не покорила новые высоты, но и откатилась до отметок середины 2017 года. Капитализация рынка по отношению январским пиковым значениям к началу декабря уменьшилась в восемь раз. За год криптовалюты потеряли в общем более 85%. Напомним, на пике — в декабре 2017 года биткоин стоил больше 20 тыс. долларов. После этого началось резкое падение: на 29 декабря 2018 года первая криптовалюта торговалась по 3955 долларов.



CEO ведущей биткоин-биржи Binance Чанпэн Чжао считает необходимым в первую очередь вспомнить исторические высоты, которых достиг биткоин и остальные криптовалюты в декабре 2017 года, пишет forklog.com. По его словам, коррекция рано или поздно должна была наступить. Среди других факторов, оказавших негативное влияние на рынок, Чжао называет отсутствие результатов, которых ожидали от многих ICO-проектов, взломы крупных бирж, регулятивную неопределенность и противостояние конкурирующих лагерей, которые привели к «глупым форкам». «Я думаю, со свободой всегда появляется немного хаоса», — написал Чжао. Отметим, что многие инвесторы смотрят на рынок криптовалют с оптимизмом и предрекают биткоину взятие новых высот. Центр деловой информации Kapital.kz собрал самые яркие прогнозы экспертов.

Майк Новограц

По мнению гендиректора инвесткомпании Galaxy Digital Майка Новограца, в 2019 году биткоин продемонстрирует новый максимум. Есть все основания для прогноза, что монета подорожает до 20 тыс. долларов, так как уже сейчас заметна динамика ее выхода из состояния кризиса, приводит слова инвестора портал CCN. "В ближайшие месяцы мы увидим растущую стоимость биткоина практически на всех торговых площадках, в конце этого года виртуальный актив сможет подскочить до 88009000 долларов. К концу первого квартала 2019 года мы увидим рост курса биткоина до 10 тыс. долларов, а после этого начнется возвращение монеты к максимуму на уровне 20 тыс. долларов и более», — подчеркнул Майк Новограц. Летом прошлого года наблюдалась аналогичная ситуация, которую мы видим сейчас, считает инвестор. Биткоин находился в состоянии кризиса, но как только он из него вышел, мы увидели подорожание монеты до 20 тыс. долларов в декабре 2017 года.



Том Ли

Том Ли, глава Fundstrat и один из самых популярных аналитиков в криптовалютном сообществе, в интервью ресурсу Crypto Chick заявил, что биткоин имеет все шансы преодолеть в 2019-м барьер в 20 тыс. долларов. Согласно его анализу, в 80% сценариев, аналогичных нынешней ситуации, цена биткоина росла. Ли заметил, что эфириум тоже имеет высокие шансы достичь ценового уровня в 2 тыс. долларов, учитывая его активное распространение. По его словам, даже пессимисты в отношении эфириума имеют шанс на прибыль, если купят токены по нынешней цене. Он также заметил, что рассчитывает увидеть биткоин самой прибыльной криптовалютой в 2019 году. «Биткоин готовится к прорыву… В прошлом году мы видели, что самые успешные криптовалюты демонстрировали максимальный рост числа пользователей (а именно EOS, XLM, BTC и DOGE). Я ожидаю, что биткоин будет в следующем году одной из самых прибыльных криптовалют», — сообщил он.

Нуриэль Рубини

Профессор экономики бизнес-школы имени Штерна при Нью-йоркском университете Нуриэль Рубини назвал ценовой рост биткоина и других криптовалют «гигантским спекулятивным пузырем». Несмотря на то, что он считает технологию распределенного реестра многообещающей, ученый не видит фундаментальных факторов для поддержания цены биткоина. Нуриэль Рубини также указал на отсутствие «серьезных» предпосылок для хранения капитала в биткоине. «Более того, преступники и теневая экономика используют [биткоин]. Я думаю, что многие страны последуют примеру Китая и запретят криптовалютные биржи. Будут приняты необходимые регулятивные меры, и на этом все закончится», — убежден профессор. Стоит отметить, что Нуриэль Рубини не впервые осуществляет нападки на первую криптовалюту. Еще в 2014 году он назвал биткоин «финансовой пирамидой» из-за чрезмерной волатильности цены и закрытия биржи Mt.Gox. Напомним, ранее гендиректор JP Morgan Джейми Даймон и другие представители Уолл-стрит, такие как Джон Хэтуэй и Джордан Белфорт называли рынок криптовалют «пузырем», «пирамидой» и «мусором».

Бобби Ли

По мнению основателя криптовалютной биржи BTCC Бобби Ли, к 2021 году биткоин сможет показать рывок до 333 тыс. долларов. Он считает, что в январе 2019 года биткоин продемонстрирует падение до 2,5 тыс. долларов, данная отметка будет сигнализировать о достижении дна. Затем до конца 2019 года мы будем фиксировать период крайне низкой активности держателей цифровых активов. Новое ралли начнется в конце 2020 года и достигнет пика в декабре 2021 года, когда основная монета преодолеет отметку в 330 тыс. долларов. Мы увидим пик ралли на отметке 333 тыс. долларов, однако в январе 2023 года биткоин опять рухнет до 42 тыс. долларов. «В момент ралли биткоина в 2021 году стоимость актива достигнет 333 тыс. долларов, а капитализация составит около 7 трлн долларов, то есть окажется на таком же уровне, что и золото», - считает Бобби Ли.



Тим Дрейпер

Инвестор Тим Дрейпер, который может похвастаться успешными предсказаниями цены биткоина, посоветовал игнорировать пессимистов. По его словам, через четыре года стоимость биткоина достигнет 250 тыс. долларов. «Поверьте, всё к этому идёт. Сейчас оптимистов вроде меня могут обзывать сумасшедшими, но, поверьте, будет именно так. И это чудесно!», - сказал он. В прошлом Тим Дрейпер, который и сам владеет биткоинами, не ошибся в своих прогнозах. Так, он предсказал, что к 2017 году биткоин достигнет 10 тыс. долларов, причём сделал это в 2014-м, когда цена колебалась в районе 300 долларов.

Уоррен Баффетт

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, состояние которого оценивается в 100 млрд доллров, считает, что покупка биткоина — не инвестирование, а скорее спекуляция или даже азартная игра. «Существуют два типа вещей, которые люди покупают, при этом считая, что инвестируют, — сказал Баффетт. — Первый тип представляет собой настоящие инвестиции, а второй — нет». По его словам, биткоин относится ко второму типу. «Если вы покупаете что-то вроде фермы, жилого дома или доли в компании… Вы можете сделать это на частной основе… Это вполне неплохие инвестиции. Вы рассматриваете инвестиции, как-то, что принесет вам доход. Тепер, если вы покупаете что-то вроде биткоина или какой-нибудь криптовалюты, то у вас, на самом деле, нет ничего, что могло бы что-либо произвести. Вы просто надеетесь на то, что следующий парень заплатит больше», — добавил Уоррен Баффетт. Примечательно, что несмотря на критику нового класса активов, Уоррен Баффетт не видит ничего плохого в покупке криптовалюты, поскольку, по его словам, это напоминает азартную игру. «Вы не инвестируете, когда делаете это. Вы спекулируете. В этом ничего плохого нет. Если вы хотите поиграть в азартные игры, кто-нибудь другой придет и заплатит завтра больше денег. Это такая игра. Это не инвестирование», — считает он.

Masterluc

Один из самых смелых прогнозов курса биткоина на 2019 год дает известный в сообществе трейдер и инвестор Masterluc: 110 тыс. долларов. Он уверяет, что главная криптовалюта все еще остается недооцененной и предрекает рост в первые месяцы будущего года. Отметим, что предыдущие прогнозы Masterluc оказались точными. В 2013 году он предсказал достижение ВТС отметки 1,1 тыс. долларов и двухлетний период коррекции, а в 2015 году — резкий скачок в 2017-м.

Асифф Хирджи

По мнению президента компании Coinbase Асиффа Хирджи, 2019 год станет новым этапом на пути развития криптовалютной отрасли. Он заявил, что глобальный рынок начинает подстраиваться под новые условия игры, а этот фактор станет стимулировать институциональных инвесторов к увеличению покупок цифровых активов. У биржи Coinbase на 2019 год «наполеоновские» планы. Она не только планирует поэтапно увеличивать количество обслуживаемых торговых позиций, но и будет завоевывать новые рынки. На своей странице в Твиттере президент компании рассказал, что криптовалютная биржа выходит на новые европейские рынки, предоставляя гражданам небольших государств региона возможность покупать и продавать криптовалюты. Асифф Хирджи добавил, что в течение всего будущего года криптосообщество значительно расширится, а инфраструктура для совершения транзакций станет более безопасной и совершенной.

Спенсер Богарт

По мнению вице-президента Needham & Co и партнера компании Blockchcain Capital Спенсера Богарта, биткоин находится под давлением, но он не только его выдержит, но и взлетит до 50 тыс. долларов. Он заявил, что основная монета с начала года потеряла в цене около 82%, однако актив смог выдержать гигантский прессинг и не рухнул до нуля, чего от него ожидали многие скептики. В январе этот же эксперт прогнозировал, что до конца 2018 года биткоин сможет подорожать до 50 тыс. долларов. Сейчас он все еще настроен агрессивно и считает, что крупнейшая криптовалюта сможет достигнуть этой отметки, только произойдет это значительно позже. «Биткоин представляет собой технологическое достижение, интерес к которому будет только возрастать. В этой ситуации монета покажет нам новый максимум, однако мы пока не можем сказать когда этой произойдет. В ближайшей перспективе рывок биткоина маловероятен, но в конце 2019 года монета, скорее всего, сможет подорожать до 10 тыс. долларов», - сказал он. Поддержку крипторынку окажет не только приход крупных инвесторов в лице финансовых и технологических компаний. Биткоин сможет повысить привлекательность еще и в том случае, если этот сегмент экономики будет регулироваться надзорными органами, которые обеспечат защиту инвесторов, добавил бизнесмен.



Джон

Соучредитель ведущей платформы по торговле blockchain-активами ShapeShift, рекомендует убавить пыл всем критикам и скептикам, которые снова хоронят биткоин. Он признаёт, что прошедший год не был удачным для главной криптовалюты, но у биткоина ещё всё впереди. «Я не буду приукрашивать падение крипторынка. Мы увидели, что инвесторы стали более сдержанными, и валюты, хотя и не находятся в свободном падении, пытаются восстановить свою относительную стоимость. Однако утверждение о том, что биткоин умер, — просто смехотворно. Мы слышали об этом в прошлом, и в будущем услышим ещё не раз. Но мы знаем, что это не так. 2018 год стал годом роста технологических инноваций в индустрии. Да, «медвежий» рынок играет роль, но это период с началом и концом, часть цикла, который повторяется на протяжении многих лет», - считает Джон. Отметим, что фамилия соучредителя криптобиржи ShapeShift не разглашается.