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Dell снова стала публичной компанией

Вчера, 07:46
Dell снова стала публичной компанией


Американская компания Dell Technologies, специализирующаяся на производстве компьютерной техники, возвратилась на биржевой рынок. Пять лет назад основатель компании Майкл Делл выкупил все акции с рынка, превратив Dell в частную компанию, проведя крупнейшую в мире сделку по приватизации с момента финансового кризиса в 2008 году, пишет vestifinance.ru.

Dell совершила листинг нетрадиционным способом, не проводя первичное публичное размещение акций (IPO). Вместо этого компания выкупила за 24 млрд долларов отслеживающие акции дочернего разработчика программного обеспечения VMware, которые торговались под тикером DVMT. Эти акции были выпущены в 2015 году, чтобы отслеживать результаты деятельности VMware отдельно от Dell. После сделки VMware осталась публичной компанией с контролем со стороны Dell.

Майкл Делл и фонд Silver Lake выкупили акции Dell в 2013 году, сумма сделки составила около 25 млрд долларов. Причиной выкупа акций стал спад продаж ПК, вызванный переходом пользователей на мобильные устройства. Делл намеревался трансформировать Dell из производителя ПК в компанию более широкого профиля, продающую в том числе хранилища и серверы.


Dell снова стала публичной компанией

Dell снова станет публичной компанией

Решение сделать Dell непубличной компанией было принято специальной комиссией при совете директоров. Она была создана, после того как в августе 2012 г. Делл обратился к правлению с просьбой рассмотреть этот вариант. После тщательного анализа предложения Майкла Делла и альтернативных вариантов комиссия пришла к выводу, что выкуп акций частными инвесторами является наиболее перспективным вариантом дальнейшего развития компании.

Майкл Делл, которому принадлежит 72% обыкновенных акций Dell, останется председателем и генеральным директором публичной компании. Отмечается, что должность стала одной из немногих вещей, которые не изменились при переходе компании из статуса частной в публичную.

Dell Technologies завершила III квартал с 15%-м ростом выручки (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.), которая составила 22,48 млрд долларов, благодаря тому, что компании обновляют свои компьютеры под управлением старых версий Windows. Кроме того, помогают сильные финансовые показатели VMware.

За последние 12 месяцев выручка Dell составила 89,6 млрд долларов, скорректированная прибыль до выплаты налогов — 10 млрд долларов. Основная задолженность компании составляет около 34 млрд долларов.

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