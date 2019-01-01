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В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома

Вчера, 07:52
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома


В Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате обрушился подъезд десятиэтажного здания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС.

«Сегодня в 4:00 мск в Магнитогорске, предварительно в результате взрыва газа, произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительной информации, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава Челябинской области, к настоящему моменту госпитализирован один человек, еще троим медики оказали помощь на месте. На место обрушения выехали 12 машин скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В МЧС, в свою очередь, сообщают о двух погибших в результате обрушения. Еще 10 человек были извлечены из-под обломков, пишет РБК.

Местное издание «Верстов.Инфо» подтверждает, что взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного здания на проспекте Карла Маркса. Сейчас на месте работают спасатели МЧС. Они расчищают двор от припаркованных автомобилей. Доступ к месту обрушения ограничен, поскольку экстренные службы опасаются повторного обрушения.

По данным пресс-службы МЧС, взрыв произошел в панельном 10-этажном доме постройки 1973 года. «С 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами повреждены 48 квартир, в которых проживали до 110 человек», — сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

В Москве в готовность к вылету в Магнитогорск приведены два самолета Ил-76 и 2 SSJ100. Они должны доставить к месту инцидента оперативную группу спасателей. На место обрушения уже прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский и мэр Магнитогорска.

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