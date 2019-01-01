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В прокуратуре ЗКО кадровые перестановки

Вчера, 07:45
В прокуратуре ЗКО кадровые перестановки


По согласованию с главой государства приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 26 декабря 2018 года Сапарбек Нурпеисов освобожден от должности прокурора Западно-Казахстанской области и назначен начальником Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры. Об этом центру деловой информации сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокурором Западно-Казахстанской области назначен Жандос Умиралиев.

Сапарбек Айтуарович Нурпеисов родился 23 февраля 1960 года. В органах прокуратуры начала работать с 1985 года.

С 2001 по 2005 годы являлся заместителем прокуроров Атырауской области и Астаны.

С 2005 по 2012 годы занимал должности заместителя начальников департаментов по надзору за законностью следствия и дознания, в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры.

С 2012 по 2018 годы руководил прокуратурами Кызылординской и Западно-Казахстанской областей.

С августа 2018 года – исполняющий обязанности начальника Службы защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры.

Имеет высший классный чин – государственный советник юстиции 3 класса.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден орденами «Да» ІІ степени и «Айбын» ІІ степени.

Жандос Умиралиев родился в 1978 году. В органах прокуратуры с 2000 года. Работал на различных, в том числе руководящих должностях органов прокуратуры Актюбинской области.

С 2010 по 2011 годы состоял в должности старшего помощника Генерального Прокурора по особым поручениям - секретаря Координационного Совета правоохранительных органов Республики Казахстан.

С 2011 по 2017 годы работал заместителем прокурора г.Алматы.

С 2017 по 2018 годы возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры.

С августа 2018 года – исполняющий обязанности прокурора Западно-Казахстанской области.

С 2014 года состоит в Президентском резерве руководства правоохранительных органов.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью «Ерен ебегі шін».

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