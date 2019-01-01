Новости / Государство

В Украине стартовала избирательная кампания

Вчера, 07:37
В Украине стартовала избирательная кампания


В понедельник, 31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. Избирательная кампания президентских выборов 2019 года продлится 90 дней. Выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации будет проводиться до 3 февраля 2019 года включительно. В течение пяти дней будет проходить регистрация кандидатов - до 8 февраля включительно. После этого ЦИК объявит окончательный официальный список претендентов на пост главы государства. Центризбирком утвердит избирательные бюллетени 8 марта, сообщает unian.net.

Кандидатом в президенты может быть гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий на территории Украины в течение последних 10 лет до даты выборов. Кандидата может выдвинуть политическая партия, или он может быть самовыдвиженцем. Он должен предоставить декларацию о доходах за предыдущий год, которую проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и опубликует результаты проверки. Кандидат также должен будет внести залог в размере 2,5 млн гривень, которые будут возвращены либо в случае победы на выборах в первом туре, либо в случае выхода во второй тур. Менее удачливым участникам избирательной гонки деньги не вернут, они будут зачислены в государственный бюджет Украины.

Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля должен состояться второй тур выборов президента Украины, в который выйдут кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура. В случае проведения второго тура выборов ЦИК должна официально объявить результаты выборов до 1 мая, а инаугурация новоизбранного президента состояться до 31 мая 2019 года.

  • Просмотров: 234
Похожие материалы
  • В России объявили официальные итоги выборов президента В России объявили официальные итоги выборов президента
  • 1 декабря в Казахстане — День первого президента 1 декабря в Казахстане — День первого президента
  • Дональд Трамп оказался самым экономным кандидатом в президенты США Дональд Трамп оказался самым экономным кандидатом в президенты США
  • Об итогах выборов депутатов маслихата Астаны Об итогах выборов депутатов маслихата Астаны
  • ЦИК РК объявил предварительные итоги выборов в мажилис ЦИК РК объявил предварительные итоги выборов в мажилис
    • Отзывы читателей
    В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома Государство Вчера, 07:52
    Bitcoin: что ждет главную криптовалюту в 2019 году? Bitcoin: что ждет главную криптовалюту в 2019 году? Государство Вчера, 07:46
    Dell снова стала публичной компанией Dell снова стала публичной компанией Государство Вчера, 07:46
    В прокуратуре ЗКО кадровые перестановки В прокуратуре ЗКО кадровые перестановки Государство Вчера, 07:45
    В Украине стартовала избирательная кампания В Украине стартовала избирательная кампания Государство Вчера, 07:37
    В Алматы появилась улица имени первого президента Узбекистана В Алматы появилась улица имени первого президента Узбекистана Государство 31-12-2018, 07:58
    Бахыт Султанов озвучил планы по развитию Астаны Бахыт Султанов озвучил планы по развитию Астаны Государство 31-12-2018, 07:50
    2018 год стал худшим для акций европейских банков 2018 год стал худшим для акций европейских банков Государство 31-12-2018, 07:48
    Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИДа Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИДа Государство 31-12-2018, 07:41
    Акимат Алматы расторг договор с Green Bus Акимат Алматы расторг договор с Green Bus Государство 31-12-2018, 07:37
    Tesla вновь понизила цены на Model 3 в Китае Tesla вновь понизила цены на Model 3 в Китае Государство 28-12-2018, 07:56
    Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана Государство 28-12-2018, 07:53
    Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности Государство 28-12-2018, 07:47
    Аналитики дали прогноз по курсу тенге на 2019 год Аналитики дали прогноз по курсу тенге на 2019 год Государство 28-12-2018, 07:40
    «Байтерек» разместил дебютный выпуск тенговых облигаций «Байтерек» разместил дебютный выпуск тенговых облигаций Государство 28-12-2018, 07:35
    Бизнес теряет доверие к экономике Китая Бизнес теряет доверие к экономике Китая Государство 25-12-2018, 07:46
    Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана Государство 25-12-2018, 07:46
    Аренда бюджетных офисов подскочила за год сразу на 74% Аренда бюджетных офисов подскочила за год сразу на 74% Государство 25-12-2018, 07:42
    В Казахстане автоматизируют мониторинг информпространства В Казахстане автоматизируют мониторинг информпространства Государство 25-12-2018, 07:35
    RBS намерен получить банковскую лицензию в Германии RBS намерен получить банковскую лицензию в Германии Государство 25-12-2018, 07:33