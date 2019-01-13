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SpaceX на 10% сократит число сотрудников

Вчера, 07:53
SpaceX на 10% сократит число сотрудников


Американская компания SpaceX на 10% сократит число своих сотрудников, которое сейчас составляет более 6 тыс. Об этом сообщает источник газеты Los Angeles Times. Как заявили изданию в пресс-службе компании, SpaceX должна «стать более компактной, чтобы продолжить поставки для наших клиентов и добиться успеха в разработке межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования», пишет РБК.
«Это означает, что мы должны расстаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды», — отметили в SpaceX, при этом не уточнив, какое именно количество сотрудников компании будет уволено.

В распоряжении газеты оказалось электронное письмо президента SpaceX Гвинн Шотвелл, в котором говорилось, что попавшие под сокращение работники получат компенсации в виде заработной платы за восемь недель работы, также им помогут с трудоустройством.


SpaceX на 10% сократит число сотрудников

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Издание напоминает, что прошлым летом SpaceX уволила ряд топ-менеджеров, работавших в офисе компании в городе Редмонд, штат Вашингтон. Причиной сокращения стали разногласия по поводу темпов разработки и тестирования спутниковой программы Starlink для передачи интернет-трафика. Компания планирует сперва вывести на орбиту 4 тыс. спутников, затем их число увеличится до 11 тыс.

В конце декабря газета The Wall Street Journal сообщала, что SpaceX намерена привлечь 500 млн долларов для запуска спутников в рамках проекта Starlink. В 2015 году SpaceX оценивала объем инвестиций для реализации спутниковой программы в 3,5 млрд долларов, с учетом запуска всех 11 тыс. аппаратов потребуется 10 млрд долларов.

Компанию SpaceX основал предприниматель Илон Маск, она специализируется на запуске коммерческих спутников и других космических аппаратов. В январе SpaceX привлекла инвестиции на 273 млн доларов, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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