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Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро

Вчера, 07:56
Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро


Карлос Гон, будучи главой концерна Nissan, незаконно получил от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV (NMBV) выплаты на 7,8 млн евро. Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет РБК.

В соответствии с данными расследования Гон заключил личный трудовой договор с NMBV. При этом, несмотря на корпоративные нормы, в соответствии с которыми любые решения о вознаграждениях топ-менеджерам должны утверждаться советом директоров NMBV, он заключил договор напрямую, без обсуждения с другими членами совета — главой Nissan Хирото Саикавой и главой Mitsubishi Motors Осамой Масуко.


Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро

Карлосу Гону предъявили обвинения

Поиск методов получения незаконных выплат Гон и бывший уполномоченный директор компании Грег Келли, также задержанный правоохранительными органами, начали еще в 2016 году, до фактического создания NMBV.

В декабре 2018 года Карлоса Гона обвинили в нарушении финансового законодательства. Вначале претензии были предъявлены в связи с сокрытием доходов. Уже после этого Гона обвинили в том, что он переписал на Nissan более 16 млн долларов личных убытков. 11 января токийская прокуратура предъявила уже бывшему главе Nissan новые обвинения в финансовых нарушениях — нанесении компании урона и занижении доходов в период с 2015 по 2017 год. Так, по версии прокуратуры, в марте 2015-го Гон задекларировал только половину заработанной на посту главы корпорации суммы. Фактически он получил 89 млн долларов, однако указал лишь около 44,5 млн долларов.

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