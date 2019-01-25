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343 тысячи казахстанцев отдохнули в 2018 году за рубежом

Сегодня, 07:55
343 тысячи казахстанцев отдохнули в 2018 году за рубежом


По линии Корпоративного Фонда (КФ) «Туристік амор» (администратор системы) 343 тыс. казахстанцев отдохнули за рубежом в 2018 году. С момента же образования «Туристік амор» выдано в общей сложности 616 тыс. туркодов, сообщает пресс-служба КФ «Туристік амор».

Больше всего в прошлый туристический сезон казахстанцы ездили отдыхать в Турцию: 148 тыс. человек. На втором месте Египет – 104 тыс. человек. На третьем месте - Объединенные Арабские Эмираты (33,5 тыс. казахстанцев). Четвертую строчку делят Китай и Таиланд (по 18 тыс. туристов). На пятом месте – Вьетнам (4,5 тыс.), на шестом – Индия (2,7 тыс.), затем Чехия (2,4 тыс.), на восьмом месте - Доминикана (2,1 тыс.), на девятом – Греция (2 тыс.) и замыкает десятку Грузия (1,4 тыс.) человек. Радует то обстоятельство, что за 2018 год ни один казахстанский турист, выезжавший на отдых зарубеж, не воспользовался страховым случаем. Все компании выполняли свои обязательства добросовестно.
343 тысячи казахстанцев отдохнули в 2018 году за рубежом

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Возникавшие мелкие вопросы оперативно разрешались на месте. Ни один казахстанец не был экстренно вывезен из-за рубежа на родину по вине туроператора. На сегодняшний день в Реестре «Туристік амор» состоят 56 туроператоров. При этом, всего в Казахстане действуют порядка 140 компаний, осуществляющих фактически туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма. Получается, что оставшиеся 80 компании осуществляют свою деятельность вне правового поля, подвергая риску безопасность казахстанцев за рубежом во время отдыха. С 2017 года казахстанским туристам настоятельно рекомендуется выезжать за рубеж на отдых с туркодом. Специально созданный КФ «Туристiк амор» призван оказывать помощь согражданам, попавшим в беду за рубежом, вернуться на родину. В первую очередь это касается тех, кто пострадал из-за деятельности недобросовестных турфирм. Таким образом, туристы из Казахстана при наличии туркода имеют гарантированную поддержку в случае экстренных ситуаций.Туристический код туроператору выдает Фонд после оплаты взноса (0,5 МРП - 1 202 тг. за туриста. Эту сумму платит за туриста туроператор) и предоставления банковских гарантий (от 12 млн. тг. до 36 млн. тг.).


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