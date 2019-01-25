343 тысячи казахстанцев отдохнули в 2018 году за рубежом

343 тысячи казахстанцев отдохнули в 2018 году за рубежомСегодня, 07:55
По линии Корпоративного Фонда (КФ) «Туристік амор» (администратор системы) 343 тыс. казахстанцев отдохнули за рубежом в 2018 году. С момента же образования «Туристік амор» выдано в общей сложности 616 тыс. туркодов, сообщает пресс-служба КФ «Туристік амор».
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Возникавшие мелкие вопросы оперативно разрешались на месте. Ни один казахстанец не был экстренно вывезен из-за рубежа на родину по вине туроператора. На сегодняшний день в Реестре «Туристік амор» состоят 56 туроператоров. При этом, всего в Казахстане действуют порядка 140 компаний, осуществляющих фактически туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма. Получается, что оставшиеся 80 компании осуществляют свою деятельность вне правового поля, подвергая риску безопасность казахстанцев за рубежом во время отдыха. С 2017 года казахстанским туристам настоятельно рекомендуется выезжать за рубеж на отдых с туркодом. Специально созданный КФ «Туристiк амор» призван оказывать помощь согражданам, попавшим в беду за рубежом, вернуться на родину. В первую очередь это касается тех, кто пострадал из-за деятельности недобросовестных турфирм. Таким образом, туристы из Казахстана при наличии туркода имеют гарантированную поддержку в случае экстренных ситуаций.Туристический код туроператору выдает Фонд после оплаты взноса (0,5 МРП - 1 202 тг. за туриста. Эту сумму платит за туриста туроператор) и предоставления банковских гарантий (от 12 млн. тг. до 36 млн. тг.).