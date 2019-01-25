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Amazon начал тестировать беспилотного робота-курьера

Сегодня, 07:49
Amazon начал тестировать беспилотного робота-курьера


Американский интернет-ритейлер Amazon начал тестировать новую систему доставки товаров с помощью беспилотного робота под названием Scout. Об этом сообщает сайт Ведомости со ссылкой на официальный блог компании.

Небольшой шестиколесный робот может использоваться для доставки небольших коробок в пригородах с частными домами. Amazon протестирует доставку с помощью шести роботов жителям округа Снохомиш в Вашингтоне. Роботы будут перевозить товары по тротуарам в дневное время по будним дням. На протяжении испытаний их будет сопровождать сотрудник Amazon.


Amazon начал тестировать беспилотного робота-курьера

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Разработкой Scout занималось подразделение Amazon в Сиэттле. Технических деталей проекта компания не приводит, но отмечает, что робот способен обходить все возможные препятствия на тротуаре (например, людей и животных).

В ноябре прошлого года консалтинговая компания KPMG прогнозировала, что беспилотные автомобили, грузовики, роботизированные почтальоны, дроны будут доставлять все: от продуктов до одежды и техники. Только США к 2040 г. понадобится 1 млн роботов-доставщиков, указывали аналитики.

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