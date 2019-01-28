АБР выпустил первые облигации в тенге

Вчера, 07:48

Азиатский банк развития (АБР) привлек 30,4 млрд тенге (около $80 млн) через два новых выпуска облигаций в нацвалюте в Казахстане. Об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе банка.



Окончательный срок погашения облигаций - пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года. Облигации выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к Казахстанскому индексу потребительских цен.

«АБР впервые применяет такую структуру как в своих основных заимствованиях, так и в заимствованиях в национальной валюте», - уточнили в банке.

Облигации размещены через аукцион и включены в котировальный список KASE, расчеты сделаны через депозитарий ценных бумаг Казахстана.

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«Эта сделка является знаковой в стратегии АБР по предоставлению решений для финансирования в местной валюте, - сказал казначей АБР Пьер Ван Петегем. - Мы достигли многочисленных результатов этими выпусками облигаций с точки зрения инновационной структуры, а также их влияния на развитие внутреннего рынка капитала и снижения валютного риска для заемщика АБР».

«Несмотря на то что облигации были полностью размещены у институциональных инвесторов в Казахстане, был принят гибридный подход через выпуск и документирование транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране - члене банка», - пояснили в пресс-службе.

Единственным агентом по размещению стал Tengri Capital.