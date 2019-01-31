Более 23 трлн тенге составил кредитный портфель Казахстана

Сегодня, 07:54

Кредитный портфель Казахстана составил более 23 трлн тенге. Об этом сообщило Первое кредитное бюро со ссылкой на свой собственный Аналитический центр #1CB Analytics.

Розничный кредитный портфель пересек отметку в 6 трлн тенге, а совокупная ссудная задолженность по рынку бизнес-кредитов - 17,2 трлн тенге.

«По итогам 2018 года портфель розничных кредитов увеличился на 800 млрд тенге, или на 15%. За 2018 году было выдано порядка 7,2 млн розничных кредитов на сумму около 3 трлн тенге. Это превосходит данные 2017 года в 1,3 раза по количеству и почти на 30% по совокупной сумме выдач. Средний чек выдач в 2018 году составил 411 тыс. тенге против 433 тыс. тенге годом раннее», - сообщили в ПКБ.

На активность рынка повлияли такие показатели, как увеличение кредитных организаций в системе (их число увеличилось до 270 получателей и более 300 поставщиков информации), увеличение кредитной активности текущих игроков, а также дополнительные программы государственного финансирования (в том числе ипотечные программы).

92% от всех годовых объемов розницы приходится на выдачи банков. Микрофинансовые организации (МФО) нарастили свою долю за год с 4,6% до 5,2%, остальная доля приходится на другие кредитные организации.



Бизнес-кредитование (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) также показывает рост. Таким образом, относительно начала года рост ссудной задолженности составил 5,3%.

«Объемы выданных бизнес-кредитов показали внушительный прирост: по итогам 2018-го было выдано 12,4 трлн тенге, что на треть больше кредитов, чем годом раннее (9,3 трлн). В структуре выдач по типам кредитующих организаций доля БВУ составила 90,2%, доля прочих организаций (включающих организации с госучастием) упала с 9,6% до 8,8%, оставшиеся 1% кредитует рынок МФО», - заметили в ПКБ.

Направления розничного кредитования в 2018 г.

Наибольший прирост по абсолютной величине суммы портфеля традиционно пришелся на потребительские кредиты без залога. «Их доля в портфеле по итогам 2018-го составила 54,1% против 49,7% годом ранее. Всего за 2018 год было выдано около 6,6 млн потребительских займов на сумму 1,9 трлн. Средний чек в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился до 286 тыс. тенге», - сообщили в ПКБ.

В целом по средним выдачам показатели снизились во всех секторах розничного кредитования за исключением ипотеки. «Средний ипотечный кредит в Казахстане вырос с 7,4 до 7,9 млн тенге, а сам сектор занимает 25% от общего объема розничного портфеля. На 47% увеличились совокупная сумма выдач ипотечных кредитов. В 2018 году было выдано свыше 75 тыс. таких кредитов на сумму около 600 млрд тенге», - подчеркнули в ПКБ.

Такую же активную динамику в выдачах показывает рынок автокредитов. С 106,6 до 175,8 млрд увеличился годовой объем выдач в этом сегменте. «Если в 2017 году казахстанцы взяли 32,4 тыс. автокредитов, то в 2018 году этот показатель вырос до 53,9 тыс. Около 25% выдач приходится на рынок МФО», - отметили аналитики.

Самым маленьким, но также активно растущим оказался рынок кредитных карт. В этом секторе портфель составил всего 68,9 млрд тенге, а выдачи увеличились до 93,2 млрд тенге. В целом в Казахстане 658 600 действующих кредитных карт, а средний кредитный лимит около 100 тыс.

В целом качество кредитного портфеля в рознице улучшается. Сейчас доля просроченной задолженности в рознице составляет 14,1%, что на 1,6% ниже показателя на начало 2018 года. В сегменте бизнес-кредитов доля просроченных кредитов составила 18%.

На фоне кредитной активности Индекс кредитного здоровья казахстанцев за год снизился с 69% до 66%.

«Это означает, что именно это количество заемщиков с высокой вероятностью продолжит успешно обслуживать свои кредиты. В серой зоне остаются 14,5%, и 19,5% заемщиков уже вышло в просрочку свыше 90 дней», - говорится в сообщении.



Кредитная нагрузка казахстанцев резко возросла

Исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева: «Общее снижение средних чеков (выдач кредитов) напрямую связано с увеличением кредитной нагрузки. Если в начале 2018 года она составляла 1,56, то на начало 2019 года – 1,74 кредита. Всего в системе 11,6 млн активных кредитных контрактов и 6,6 млн заемщиков с открытыми кредитами. Также это объясняет и тот факт, что сокращается доля кредитов, выданных новым заемщикам. Если раньше в системе около 7% кредитов выдавали заемщикам, не имеющим кредитную историю, то сейчас эта цифра сократилась до 5,5%».

Новые заемщики для финансовых институтов – это достаточно рисковый сегмент. И практически нет поведенческих данных, чтобы спрогнозировать их способность оплачивать кредиты. И здесь для защиты данного сегмента Первое кредитное бюро вступило в партнерство с одним из сотовых операторов по созданию совместного скоринга. Теперь на данных мобильного оператора будет доступна оценка заемщика.

«ПКБ всегда выступает за предоставление информации исключительно по запросу и с согласия физического лица. Поэтому трансляция любой информации может быть доступна только при подтверждении согласия», - сообщили в ПКБ.

Онлайн-кредитование – это не ругательное слово

«24% от общего количества выданных кредитов предоставляется в онлайне различными кредитными организациями. Это достаточно большая доля по количеству и обусловливает спрос на онлайн-взаимодействия с клиентами. В целом онлайн-кредитование – это не ругательное слово, это форма предоставления займа, и она может быть реализована в любом сегменте: банки, МФО и другими кредитными организациями. Даже классические МФО, предоставляющие кредиты социальной направленности, планируют уходить в цифровые форматы. А цифровые государственные органы предоставят возможности удаленной идентификации граждан», - добавила Асем Нургалиева.

Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в декабре 2018 года составил 4,17%. Этот показатель превышает значение 2017 года - 3,6%. Индекс финансовой грамотности показывает долю выданных персональных кредитных отчетов к экономически активному населению Казахстана.