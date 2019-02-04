Активы страховщиков за год увеличились на 13,3%

Вчера, 07:46

Активы казахстанских страховых компаний за 2018 год увеличились на 13,3%, до 1 048,5 млрд тенге. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на АФК.

«Тем временем 51,9% активов страховых компаний инвестированы в ценные бумаги, тогда как на денежные средства, на обратное репо и вклады приходятся 28,2% активов. Активы компаний по страхованию жизни (КСЖ) увеличились на 55 млрд тенге, или 20,0% за год, что выше показателя роста сектора в целом. Более того, 55 млрд тенге соответствуют 44,6% роста сектора в 2018 году», - заметили в АФК.

Аналитики отмечают, что страховые резервы сектора за 2018 год увеличились на 58,9 млрд тенге (+12,8%), до 519,5 млрд тенге.

«Практически 77,9% увеличения резервов в 2018 году пришлись на КСЖ – плюс 45,9 млрд тенге. Собственный капитал страховых компаний вырос на 56,6 млрд тенге (+13,7%), до 468,3 млрд тенге. При этом более половины роста капитала сектора в 2018 году приходится на страховую компанию Евразия – плюс 31,9 млрд тенге. Отметим, что рост собственного капитала страховых компаний в основном происходит на фоне капитализации прибыли, а не в связи с докапитализацией со стороны акционеров. Так, уставный капитал сектора за 2018 год увеличился на 9,7 млрд тенге (+4,3%) до 234 млрд тенге. Между тем уставный капитал компании Евразия вырос на 7,5 млрд тенге», - подчеркнули в АФК.

По итогам 2018 года страховые компании привлекли страховых премий на 384,85 млрд тенге, что на 2,9% ниже в сравнении с 2017 годом. «Однако сумма премий, переданных на перестрахование, была также ниже. Это привело к увеличению суммы чистых страховых премий в сравнении с 2017 годом на 28,4 млрд, до 295 млрд тенге. Между тем страховые премии КСЖ выросли с 70,6 млрд тенге до 99 млрд тенге. В сегменте добровольного личного страхования объем премий увеличился на 29,7%, до 131,3 млрд тенге. Тогда как в сегменте добровольного имущественного страхования объем премий сократился на 12,1%, до 150,4 млрд тенге. Тем временем в сегменте обязательного страхования наблюдается рост в 5,6%, до 102,2 млрд тенге», - заметили аналитики.



В то же время расходы по осуществлению страховых выплат за 2018 год составили 95,2 млрд тенге.

«Что на 7,2% превышает соответствующие траты за 2017 год. Между тем наибольший объем страховых выплат приходится на виды добровольного имущественного страхования – 36,1 млрд тенге. Выплаты по добровольному личному страхованию тем временем составили 31,1 млрд тенге, а по обязательным видам страхования – 27,9 млрд тенге», - сообщили в АФК.



По итогам 2018 года чистая прибыль страхового сектора составила 78,8 млрд тенге - это на 22,6 млрд тенге выше в сравнении с 2017 годом. «При этом показатель эффективности использования активов (ROAA) вырос с 6,3% в 2017 году до 8% в 2018 году, а показатель рентабельности капитала (ROAE) улучшился с 13,8%, до 17,9%. Тем временем доходы сектора от страховой деятельности выросли на 6,1%, до 285,4 млрд тенге, при увлечении расходов по осуществлению страховых выплат на 12,3%, до 85,6 млрд тенге. Вместе с тем доходы сектора от инвестиционной деятельности увеличились на 48,5%, до 93,1 млрд тенге», - заметили аналитики.

Аналитики отмечают, что все компании страхового сектора, за исключением Салем (-1,3 млрд тенге) и Amanat (-0,1 млрд тенге), в 2018 году продемонстрировали положительную рентабельность.

«Между тем 41,6% прибыли сектора приходится на компанию "Евразия" – 32,8 млрд тенге. Прибыль компании с сравнении 2017 годом увеличилась более чем в 2,5 раза. Второй максимальный показатель по прибыли тем временем за страховой компанией "Виктория" – 8,0 млрд тенге. Также отметим, что среди компаний, занимающихся страхованием жизни, лидерство за "Номад Life" – 4,56 млрд тенге. В число компаний, наиболее эффективно использующих свои активы в 2018 году, вошли (по показателю ROAA): "Kaspi Страхование" (30,6%), "ЕСК" (19,5%) и "Евразия" (13,2%). В отношении возврата на средний собственный капитал (ROAE) в лидерах – "ЕСК" (52,9%), "Номад Life" (48,8%) и "Kaspi Страхование" (45,1%). Следует отметить, что из подсчетов рентабельности были исключены "Салем", Standard и "Альянс-Полис" в связи с тем, что указанные компании не ведут страховую деятельность и находятся в процессе ликвидации», - считают аналитики.

