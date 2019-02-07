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Бекжан Пирматов возглавил Цеснабанк

7-02-2019, 08:00
Бекжан Пирматов возглавил Цеснабанк


Бекжан Пирматов назначен председателем правления Цеснабанка. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Назарбаев Университета.

«Президент Назарбаев Университета, председатель Попечительского совета Назарбаев Интеллектуальных школ и член Попечительского совета Назарбаев Фонд Шигео Катсу возглавил совет директоров Цеснабанка»,- говорится в сообщении.


Бекжан Пирматов возглавил Цеснабанк

Продан контрольный пакет акций Цеснабанка

Бекжан Пирматов до назначения занимал должность заместителя председателя правления АО «First Heartland Bank» (FHB). Он работает в банковской системе с 2004 года, начал свою карьеру в качестве ведущего специалиста в Управлении корпоративных отношений. В дальнейшем возглавлял подразделения по работе с корпоративными клиентами в локальных и иностранных банках, таких как «Банк Каспийский, «Банк ТуранАлем» и ДБ «HSBC Bank Kazakhstan», «Казкоммерцбанк». До прихода в FHB был ведущим банкиром Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), где отвечал за работу с крупными корпоративными клиентами в секторах промышленности, коммерции, агробизнеса и природных ресурсов.

Шигео Катсу является президентом Назарбаев Университета с декабря 2010 года. До этого он занимал должности во Всемирном банке, руководил реформами финансового сектора в странах Азии, Африки и Европы, занимал различные руководящие должности, а также должность вице-президента по региону Европы и Центральной Азии.

Также на сайте Назарбаев Университета уточняется, что АО «First Heartland Securities» (FHS) приобрело 99,5% акций Цеснабанка.

«FHS - это инвестиционное подразделение финансовой холдинговой компании, принадлежащей группе автономных организаций образования «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев Фонд». Сделка по покупке Цеснабанка одобрена правительством и Национальным банком Республики Казахстан», - говорится в сообщении университета.

На сайте университета подчеркивается, что Цеснабанк станет одним из важнейших звеньев инвестиционных структур группы. «Усилия банка будут направлены на развитие банковских услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. Деятельность банка будет инструментальной в реализации различных инициатив по диверсификации и устойчивому развитию экономики Казахстана», - говорится в сообщении.

В рамках группы функционируют инвестиционные структуры, такие как эндаумент фонды и финансовые организации, созданные для поддержки деятельности группы в соответствие с мировой практикой. «Вхождение в группу Цеснабанка расширит возможности по финансированию образовательных и научных программ, улучшит финансовое состояние группы. Важно, что будет создана новая институциональная модель, которая способствует взаимодействию науки и образования с бизнесом», - сказано на сайте университета.

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