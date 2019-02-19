Shell покупает немецкую компанию Sonnen

Вчера, 07:32

Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell достигла соглашения о покупке 100% немецкой компании Sonnen, которая производит системы и хранения энергии для домашних хозяйств, отмечается в сообщении компании, пишет vestifinance.ru.



После завершения сделки подразделение Shell New Energies и Sonnen смогут совместно предлагать интегрированные энергетические услуги и инновационные разработки для зарядки электромобилей, а также предоставлять сетевые услуги.

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Sonnen через свою платформу sonnenCommunity предлагает клиентам интеллектуальное хранение энергии и энергетические услуги с использованием цифровых технологий.

Например, SonnenBatterie оптимизирует использование солнечной энергии в домашнем хозяйстве и поставляет энергию ночью, используя накопленную солнечную энергию, вырабатываемую в дневное время.

«Соглашение ускорит возможности обеих компаний предлагать инновационные интегрированные энергетические услуги и решения для зарядки электромобилей, а также предоставлять сетевые услуги, основанные на виртуальном пуле батарей Sonnen», - говорится в сообщении Shell.

Shell создала свое подразделение New Energies в 2016 г. для развития бизнеса в области новых видов топлива для транспорта (биотопливо, водород), а также в области электроэнергетики.