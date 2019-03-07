«Казахский завтрак» станет брендом

Вчера, 07:34

В Казахстане внедряют бренд казахской национальной кухни. Созданием будущего кулинарного хита занялись в Туркестанской области. Для этой цели в Туркестане собрались специалисты Казахской академии питания, рестораторы и отельеры региона, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе областного управления туризма и внешних связей.



Эксперты рассказали, что «Казахский завтрак» будет состоять из экологически чистых продуктов. В списке такие блюда, как тары и майсок –

обработанные вручную просо и пшено, творог, кефир, кымыз – кобылье молоко, курт – твердый сыр из спрессованного и высушенного молока с добавлением соли, жент – десерт, готовящийся из перемолотых зерен проса, сухофруктов и других составляющих.

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В целом завтрак состоит из 3 групп: молочная продукция, овощи и сухофрукты, а также выпечка.

Член Диссертационного совета Казахской академии питания Юрий Синявский подчеркнул, что настоящая казахская кухня начинается с юга. По его словам, чтобы открыть для себя широкую казахскую душу, нужно отведать «Казахский завтрак».

«Ведь его состав остается неизменным на протяжении веков. Благодаря этому можно проследить не только гастрономические особенности региона, но и проникнуться традициями и менталитетом народа. К примеру, отличительной чертой казахского народа с давних времен является гостеприимство. Гостям в доме всегда оказывается должный прием и отводится почетное место», - считает эксперт.

По задумке авторов идеи, «Казахский завтрак» будут подавать в отелях, ресторанах и других заведениях общественного питания Туркестана. Создание бренда «Казахский завтрак» позволит увеличить число иностранных туристов из-за рубежа и придаст дополнительный стимул для поездок казахстанцев в Туркестанскую область.

Встречу экспертов организовало Управление туризма и внешних связей Туркестанской области.