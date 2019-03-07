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Subaru и Toyota совместно создадут новый электромобиль

Вчера, 07:49
Subaru и Toyota совместно создадут новый электромобиль


Совместную разработку нового электрокара начали компании Toyota и Subaru, сообщается на японском сайте Kyodo. Сейчас Subaru не может самостоятельно создать электромобиль из-за большой стоимости проекта. Поэтому было решено реализовывать его совместно с компанией Toyota, передает ИА REGNUM.

Разработанные электрокары будут продаваться под обоими брендами. Проект компании хотят реализовать к 2021 году.


Subaru и Toyota совместно создадут новый электромобиль

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Сообщается, что у автопроизводителей уже был подобный опыт в 2011 году. Тогда компании совместно создали спорткар под двумя брендами — Subaru BRZ и Toyota 86.

Напомним, Toyota планирует к 2025 году прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными моторами. Японский автопроизводитель оставит в своей линейке только гибриды, электромобили и машины, работающие на водороде.

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