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Tesla представила электрокар Model Y

Сегодня, 07:33
Tesla представила электрокар Model Y


Компания Tesla представила новую модель – линейку электромобилей Tesla пополнил кроссовер Model Y. О новинке и планах по ее производству рассказал основатель компании Илон Маск, пишет auto.newsru.com.

Как пишет журнал «За рулем», Model Y построен на той же базе, что и седан Model 3, и обе модели во многом унифицированы ради удешевления производства нового кроссовера. При этом Model Y больше похожа на хэтчбек, чем на кроссовер: у нее небольшой дорожной просвет, компактные размеры и силуэт купе. Также автомобиль получил обычные задние двери, а не поднимающиеся вверх, как у Model X. Несмотря на сравнительно компактные размеры, салон Model Y может вместить до семи человек.


Tesla представила электрокар Model Y

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Илон Маск рассказал, что Model Y будет выпускаться в четырех версиях: Standard, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance. Базовая версия Range имеет запас хода в 368 километров, а до 96 км/ч разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная Model Y в версии Range составляет 192 км/ч. Заявленная цена этой версии составит 39 тыс. долларов (на 4 тыс. больше самой доступной версии Model 3), но в продаже она появится весной 2021 года, тогда как более продвинутые версии стоимостью от 47 до 60 тыс. долларов Маск пообещал начать продавать осенью 2020 года. Предзаказ уже доступен на сайте компании.

Все версии новой модели получат фирменную систему Autopilot, позволяющую передать электронике управление автомобилем на скоростных шоссе, где кроссовер самостоятельно будет не только поддерживать расстояние до впереди идущего автомобиля, но и сможет перестраиваться.

«Model Y обладает функциональностью внедорожника, но управляется как спортивный автомобиль», – приводит слова Илона Маска TJ.

Отметим, что теперь обозначения четырех моделей Tesla (за исключением снятого с производства спорткара Tesla Roadster) образуют сочетание S3XY, которое можно прочесть как SEXY. В переписке с читателями своего микроблога Маск назвал это «сложнейшей шуткой в мире».

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