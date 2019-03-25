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Берик Курмангали стал пресс-секретарем Президента РК

Вчера, 08:01
Берик Курмангали стал пресс-секретарем Президента РК


Берик Курмангали назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Берик Курмангали родился в 1977 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный институт театра и кино им. Т. Жргенова, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Лауреат государственной молодежной премии «Дарын».

В 1997 году свою трудовую деятельность начал в телекомпании «Та» в качестве корреспондента информационной программы «Новости Алматы». Затем был редактором информационной программы «Новости» на телеканале «НТК».

С 2000 по 2007 год - ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на 31-м канале.

Берик Уали также известен как автор программы «Еркін сз», ведущий общественно-политического ток-шоу «Дода», программы «Бетпе-бет» на телеканале «Хабар», руководитель интеллектуального клуба «Аманат».

С 2009 по 2012 год - руководитель антикоррупционного медиацентра «Нр Медиа».

С 2012 по 2015 год - заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы.

С 2015 по 2016 год - советник первого заместителя Председателя партии «Нр Отан».

С 2018 по 22 марта 2019 года - руководитель управления внутренней политики Жамбылской области.

С 22 марта 2019 года - пресс-секретарь Президента РК.

Бывший пресс-секретарь Президента РК Айдос Укибай был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

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