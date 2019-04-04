Амангельды Смаилов стал акимом Кокшетау

Сегодня, 07:33

Глава Акмолинской области Ермек Маржикпаев представил активу города Кокшетау нового акима. По согласованию с Администрацией Президента и с согласия городского маслихата им стал Амангельды Смаилов, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акимата.



Амангельды Халауденович Смаилов родился в 1962 году. Окончил Сибирский ордена Трудового Красного Знамени автомобильно-дорожный институт по квалификации "инженер-строитель".

Трудовой путь начал в 1988 году мастером стройцеха совхоза Станический Омской области.

С 1993 по 2011 год - занимался предпринимательской деятельностью, занимал должности директора ТОО «Реал НГП», ТОО «СК Ауыл Газ».

С 2011 по 2014 год - являлся директором ТОО «ENKI» г. Кокшетау.

С 2014 по 2015 год - занимал должность заместителя акима города Кокшетау.

С 2015 по 2017 год - работал руководителем управления строительства Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год - занимал должность заместителя акима города Кокшетау.