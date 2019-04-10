Арман Джумабеков стал первым вице-министром нацэкономики

Сегодня, 07:32

Постановлением Правительства Арман Джумабеков назначен на должность первого вице-министра национальной экономики. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.



Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

С 1990 по 1998 год - инспектор Ерментауского филиала сберегательного банка № 2102 Целиноградской области.



С 1998 по 1999 год - главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области Республики Казахстан.

С 1999 по 2002 год - главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 год - консультант юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2003 по 2004 год - главный эксперт Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2004 по 2008 год - главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан. Главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан. Заведующий сектором отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан. Главный инспектор отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан. Заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан

С 2008 по 2011 год - заместитель руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

С 2011 по 2018 год - заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 год - ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Награды: орден «рмет» (12.2018); иедаль «Ерен ебегі шін».