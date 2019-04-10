Новости / Государство

Арман Джумабеков стал первым вице-министром нацэкономики

Сегодня, 07:32
Арман Джумабеков стал первым вице-министром нацэкономики


Постановлением Правительства Арман Джумабеков назначен на должность первого вице-министра национальной экономики. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Арман Джумабеков стал первым вице-министром нацэкономики

С 1990 по 1998 год - инспектор Ерментауского филиала сберегательного банка № 2102 Целиноградской области.

С 1998 по 1999 год - главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области Республики Казахстан.

С 1999 по 2002 год - главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 год - консультант юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2003 по 2004 год - главный эксперт Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2004 по 2008 год - главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан. Главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан. Заведующий сектором отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан. Главный инспектор отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан. Заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан

С 2008 по 2011 год - заместитель руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

С 2011 по 2018 год - заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 год - ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Награды: орден «рмет» (12.2018); иедаль «Ерен ебегі шін».

  • Просмотров: 62
Похожие материалы
  • Бауыржан Омаров назначен советником Президента Бауыржан Омаров назначен советником Президента
  • В Администрации Президента новый руководитель В Администрации Президента новый руководитель
  • Ардак Тенгебаев получил новую должность Ардак Тенгебаев получил новую должность
  • Вице-министром юстиции стал Жанат Ешмагамбетов Вице-министром юстиции стал Жанат Ешмагамбетов
  • Юрий Ильин получил новую должность Юрий Ильин получил новую должность
    • Отзывы читателей
    Бауыржан Байбек представил нового заместителя Бауыржан Байбек представил нового заместителя Государство Сегодня, 08:00
    Nur Otan планирует провести съезд до конца апреля Nur Otan планирует провести съезд до конца апреля Государство Сегодня, 07:59
    Аскар Канафин возглавил совет директоров страховой компании Amanat Аскар Канафин возглавил совет директоров страховой компании Amanat Государство Сегодня, 07:54
    Бауыржан Омаров назначен советником Президента Бауыржан Омаров назначен советником Президента Государство Сегодня, 07:41
    Арман Джумабеков стал первым вице-министром нацэкономики Арман Джумабеков стал первым вице-министром нацэкономики Государство Сегодня, 07:32
    Apple Music впервые обошел шведского конкурента Apple Music впервые обошел шведского конкурента Государство 7-04-2019, 07:59
    Ripple, IBM и SWIFT вошли в блокчейн-ассоциацию Ripple, IBM и SWIFT вошли в блокчейн-ассоциацию Государство 7-04-2019, 07:54
    Boeing сократит производство самолетов 737 MAX Boeing сократит производство самолетов 737 MAX Государство 7-04-2019, 07:47
    Brexit без сделки снизит темпы роста ВВП Франции на 0,2% Brexit без сделки снизит темпы роста ВВП Франции на 0,2% Государство 7-04-2019, 07:42
    iPhone с поддержкой 5G не появится до 2021 года iPhone с поддержкой 5G не появится до 2021 года Государство 7-04-2019, 07:32
    FlyArystan начала продажу билетов по маршруту Алматы - Нур-Султан FlyArystan начала продажу билетов по маршруту Алматы - Нур-Султан Государство 4-04-2019, 07:51
    FlyArystan открыл регулярные рейсы из Алматы в Караганду FlyArystan открыл регулярные рейсы из Алматы в Караганду Государство 4-04-2019, 07:48
    АБР: Экономический рост в Казахстане замедлится в 2019 году АБР: Экономический рост в Казахстане замедлится в 2019 году Государство 4-04-2019, 07:46
    Ford снизил цены на автомобили в России Ford снизил цены на автомобили в России Государство 4-04-2019, 07:34
    Амангельды Смаилов стал акимом Кокшетау Амангельды Смаилов стал акимом Кокшетау Государство 4-04-2019, 07:33
    Жители столицы могут напрямую обратиться к чиновникам Жители столицы могут напрямую обратиться к чиновникам Государство 1-04-2019, 07:57
    В Кызылординской области зарегистрировано 43 тысячи субъектов МСБ В Кызылординской области зарегистрировано 43 тысячи субъектов МСБ Государство 1-04-2019, 07:50
    Выборы президента Украины: лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко Выборы президента Украины: лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко Государство 1-04-2019, 07:48
    ЕвроХим начнет строительство комплекса удобрений в Казахстане ЕвроХим начнет строительство комплекса удобрений в Казахстане Государство 1-04-2019, 07:39
    В Туркестанской области появится приграничный торгово-логистический центр В Туркестанской области появится приграничный торгово-логистический центр Государство 1-04-2019, 07:38