Бауыржан Омаров назначен советником Президента

Сегодня, 07:41

Бауыржан Омаров назначен советником Президента Республики Казахстан. Распоряжение об этом подписал глава государства, сообщает пресс-служба Акорды.

Омаров Бауыржан Жумаханулы родился 1 мая 1962 года. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1986), журналист; Московский международный университет бизнеса и информационных технологий (1998); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2006), экономист. Доктор филологических наук.

С 1979 года - рабочий ПО «Аралрыбпром».

С 1986 по 1994 год – художник-ретушер, корреспондент, переводчик, старший корреспондент, заведующий отделом газеты «Лениншил жас» («Жас алаш»).

В 1996-1996 годы – старший преподаватель Казахского государственного университета.

В 1996-1997 годы – проректор Кзыл-Ординского гуманитарного университета.

Ержан Бабакумаров и Ерлан Карин стали советниками Президента

В 1997-1998 годы – заместитель акима г. Кызылорды - заместитель председателя административного совета Кызылординской СЭЗ.

В 1998-2000 годы – доцент, старший научный сотрудник Казахского государственного университета.

С 2000 по 2003 год – старший научный сотрудник, заведующий отделом Института литературы и искусства АН Казахстана.

В 2001-2002 годы – профессор университета «Кайнар».

В 2002-2003 годы – профессор Казахского государственного университета.

С 2003 по 2005 год – директор департамента по развитию языков Министерства культуры (с 10.2004 - Министерства культуры, информации и спорта) Республики Казахстан.

В 2005-2006 годы – председатель Комитета по языкам Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан.

С 2006 года – исполнительный директор ТОО «Литер Media».

С января 2007 года – первый заместитель главного редактора газеты «Астана хабары».

С мая 2007 года – главный редактор газеты «Айын».

С февраля 2008 года – руководитель аппарата акима Кызылординской области.

С июля 2008 года – генеральный директор ТОО «аза газеттері».

В 2009-2010 годы – председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С апреля 2010 года по июль 2011 года – председатель Комитета по языкам Министерства культуры РК.

Заведующий сектором пресс-службы Президента Республики Казахстан, с 2013 года – заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.