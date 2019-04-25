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Amazon начнет продавать товары за криптовалюту

25-04-2019, 07:44
Amazon начнет продавать товары за криптовалюту


Рассчитываться криптовалютой за покупки на Amazon теперь можно с помощью технологии стартапа Moon, сообщает CoinDesk. Разработчики придумали альтернативный способ оплаты товаров в интернете. Они предлагают расширение для браузеров, с помощью которого можно приобрести товары за Bitcoin, Litecoin и Ethereum, пишет РБК.


Amazon начнет продавать товары за криптовалюту

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Производить оплату на Amazon.com можно не только через сеть Lightning Network, но и с помощью аккаунта на бирже Coinbase. Генеральный директор компании Moon Кен Крюгер заявил, что к 2020 году поддержка LN будет практически на любом сайте электронной коммерции, независимо от того, принимает ли эта платформа криптовалюту напрямую или нет. Разработчики не взаимодействуют с представителями Amazon, но работают вместе с платежными сетями Visa и Mastercard, которые готовы снижать комиссии за подобные транзакции.

В начале февраля этого года генеральный директор гонконгской биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что крупнейший онлайн-ретейлер запустит свою криптовалюту. По его словам, интернет-компании нуждаются в цифровых деньгах.

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