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«7-20-25»: одобрены заявки на 85 млрд тенге

Сегодня, 07:55
«7-20-25»: одобрены заявки на 85 млрд тенге


По программе «7-20-25» на 30 апреля 2019 года принято 12 348 заявок на получение займа на сумму 140,6 млрд тенге. Из них одобрено 7384 заявки на предоставление займа на 85,5 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По программе «72025» кредитуют Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Народный банк, Цеснабанк, Eurasian Bank, Банк РБК, ForteBank и Сбербанк.


«7-20-25»: одобрены заявки на 85 млрд тенге

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Отметим, что жилищные госпрограммы активизировали рынок ипотеки. С февраля 2005 года до февраля 2019 года объем ипотечных кредитов вырос со 115,3 млрд до 1,3 трлн тенге. Текущее значение суммы выданных ипотечных кредитов является рекордным за всю обозримую историю рынка кредитования РК. Мировой экономический кризис 2007–2008 годов, который также повлиял на экономику Казахстана, привел к тому, что в феврале 2010 года объем ипотеки упал на значительные 5,6% за год, составив 683,3 млрд тенге (в феврале 2009-го — 723,8 млрд тг). В те годы доля ипотечных кредитов составляла 8,9% от совокупного объема кредитования. Удельный вес ипотеки снижался вплоть до 2016 года, составив 7,2%. И только в 2018 году рынок ипотечных кредитов перешел из стагнации в фазу оживления, преодолев отметку в 1 трлн тенге и увеличив рыночную долю до 8,7%. Среднегодовые посткризисные темпы роста ипотеки составляют 6,8% год к году. На данный момент (по итогам февраля 2019-го) объем ипотечных займов достиг 1,3 трлн тенге, увеличившись за год на 22,5%. Их удельный вес составил 10,7%, что является рекордным показателем, какого не было даже в докризисные годы. Кроме того, по темпам роста ипотека превосходит другие виды кредитования: потребительские кредиты (+13,5% год к году) или, к примеру, кредиты малому бизнесу (20,3% за год).

Напомним, государственная ипотечная программа «72025» утверждена 31 мая 2018 года. Она разработана по поручению Нурсултана Назарбаева, которое он дал в рамках «Пяти социальных инициатив». Оператор программы — дочерняя организация Национального банка компания «Баспана».

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