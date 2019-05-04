Алмэкс может продать часть акций Народного банка

Сегодня, 07:58

АО

«Холдинговая группа

«Алмэкс», следуя многочисленным обращениям инвесторского сообщества, объявило о рассмотрении вариантов по повышению ликвидности акций Народного банка. Группа рассматривает возможность частичной продажи акций банка на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

Возникнет ли новая иерархия системной значимости банков?

«Любые варианты будут рассматриваться с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры. При этом группа Алмэкс сохранит контрольный пакет акций Народного банка»,- подчеркивается в сообщении биржи.



Отметим, по данным отчетности Народного банка, банк находится «под

фактическим контролем Тимура Кулибаева и его супруги Динары Кулибаевой»

через Холдинговую группу «Алмэкс». Группе Алмекс принадлежит 65,11% акций банка.

