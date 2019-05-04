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В Казахстане объявлен масштабный конкурс IT-проектов

Сегодня, 07:57
В Казахстане объявлен масштабный конкурс IT-проектов


IT-компания DAR объявляет о запуске конкурса IT-стартапов DAR Lab. Конкурс проводится по двум направлениям: коммерческие проекты (логистика, финтех, страхование, ретейл, e-commerce и фармакология) и социальные проекты (улучшение сельской и городской среды, улучшение здоровья, экологии и охрана природы).

Для кого этот конкурс?


Этот конкурс открыт для IT-команд, стартапов и студентов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые хотели бы разработать и запустить свои проекты. Это ключевая площадка как для профессионалов, так и для новичков IT-индустрии, чтобы заявить о своих инновационных разработках и получить экспертную оценку. А для лучших, наиболее перспективных IT-проектов – возможность получить инвестиции в размере до 4 млн тенге для коммерческих проектов и до 10 млн тенге для социальных, а также стать резидентами акселератора Darlab.asia. Для участия в конкурсе ожидаем свежие и масштабируемые идеи, заинтересованность команд и готовность к дальнейшей разработке при финансовой поддержке DAR.

Что нужно, чтобы принять участие в конкурсе?

1. Заполнить онлайн-заявку на сайте: https://darlab.asia/contests

2. Выполнить все условия и также рекомендации по стеку технологий.

В какие сроки будут рассмотрены заявки?

Заявки принимаются до 29 мая 2019 года, до 18:00 по времени Астаны. Отборочная комиссия рассмотрит заявки и сообщит о своем решении не позднее 2 июня 2019 г.

По каким критериям будут отобраны заявки?


Все заявки будут тщательно рассмотрены и отобраны на основании следующих критериев: необычная и креативная идея, стек технологий, инновационность, социальная значимость, полнота команды, наличие прототипа, codereview и применение машинного обучения.

Заявка проекта должна содержать следующие разделы:


  • Цели проекта
  • Описание решения
  • Положительное влияние
  • Конкурентная среда
  • Описание команды
  • Какая поддержка требуется от DAR lab

Что будет дальше?


После отбора заявок команды разработчиков будут приглашены на обучение в рамках Darlab.asia в Алматы конце мая 2019 года. Лучшие проекты получат посевные инвестиции. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте [email protected] и [email protected]

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