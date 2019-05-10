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AliExpress открыла свою платформу для продавцов из 4 стран

Сегодня, 07:56
AliExpress открыла свою платформу для продавцов из 4 стран


Китайский интернет-гигант Alibaba меняет бизнес-модель своего наиболее быстро растущего подразделения - торговой площадки AliExpress, рассчитывая, что она со временем сможет составить конкуренцию крупнейшему мировому интернет-ретейлеру Amazon, пишет Интерфакс-Казахстан.

До недавнего времени платформа AliExpress давала возможность лишь китайским ретейлерам продавать товары клиентам более чем в 150 странах.

Однако теперь Alibaba проводит изменения, которые позволили ретейлерам из других государств также начать продажу своих товаров на платформе AliExpress по всему миру, сообщила президент подразделения оптовых рынков Alibaba Труди Дай газете Financial Times.

AliExpress впервые открыла свою платформу для зарубежных продавцов, позволив представителям малого и среднего бизнеса из четырех государств - России, Турции, Италии и Испании - регистрироваться и продавать свою продукцию в другие страны через сеть AliExpress.


AliExpress открыла свою платформу для продавцов из 4 стран

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«С самого первого дня, когда Alibaba была создана, мы мечтали о глобальном охвате», - заявила Т. Дай, которая, как и основатель компании Джек Ма, входила в первую команду руководителей Alibaba еще в 1999 году.

По словам Дай, новая стратегия начала работать лишь в текущем году, и в дальнейшем компания планирует сделать платформу AliExpress доступной для большего числа стран.

К настоящему моменту большое количество компаний из четырех стран уже зарегистрировались на платформе, отметила она.

«Это первый год для нашей стратегии "от локального к глобальному, - заявила она. - Эта стратегия тесно связана с более широкой стратегией глобализации бизнеса Alibaba».

Развивая свое международное присутствие, Alibaba придерживается различных стратегий локализации.

Так, например, в России в сентябре прошлого года Alibaba, Мегафон, Mail.Ru Group, РФПИ объявили о создании СП в области электронной коммерции. По итогам сделки совладельцами СП AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), Мегафон (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).

Тем временем, в Турции Alibaba развивает бизнес с онлайн-продавцом одежды Trendyol. В прошлом году Alibaba объявила об инвестициях в Trendyol, а в этом году турецкая компания открыла свой магазин на AliExpress.

AliExpress показала одни из наиболее быстрых темпов роста выручки среди подразделений Alibaba в 2018 фингоду - 94%.

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