Биржевая неделя прошла для тенге без потрясений

Вчера, 07:44

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 17 мая 2019 года составил 379,6 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

За торговую неделю нацвалюта к доллару ослабела на 0,17 тенге. В понедельник, 13 мая, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 379,43 тенге за доллар.

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 379,10 тенге за доллар США, максимальный — 379,85 тенге, курс закрытия — 379,85 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 34 млн 450 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 110.

В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара на 15:40 составляет 381 тенге, Алматы — 381,1 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 380,50 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 17 мая составляет 378,94 тенге за 1 доллар США.