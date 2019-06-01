Brent упала в цене ниже $66 за баррель

Сегодня, 07:55

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу после резкого падения днем ранее на данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе, пишет Интерфакс-Казахстан.



Негативное влияние на настроения участников рынка оказало также сообщение о том, что Штаты введут импортные пошлины на мексиканские товары. Нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире, отмечают эксперты.

«10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится», - заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Мексики

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 МСК подешевели на 0,88 доллара (на 1,32%) - до 65,99 доллара за баррель. В четверг их цена упала на 2,58 доллара (на 3,71%), составив на закрытие 66,87 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на 0,60 доллара (на 1,06%) - до 55,99 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 2,22 доллара (на 3,77%) и завершила день на отметке 56,59 доллара.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на минувшей неделе на 16 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.