Новости / Государство

Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки

Сегодня, 07:59
Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки


Мессенджер Telegram столкнулся с DDoS-атакой, что может сказаться на его работе, говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Twitter-аккаунте мессенджера, пишет Интерфакс-Казахстан.


Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

«В настоящее время мы испытываем мощную DDoS-атаку. Пользователи Telegram в странах Америки и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с подключением», - сообщает Telegram.

В настоящее время сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе сайтов, фиксирует обращения о проблемах с Telegram. Большинство из них поступает из Бразилии и США, также проблемы наблюдаются и у пользователей в Европе.

Пользователи жаловались на сложности в работе мессенджере и накануне, 11 июня.

  • Просмотров: 42
Похожие материалы
  • В Иране суд запретил использование Telegram В Иране суд запретил использование Telegram
  • Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram
  • Возможны сбои в работе соцсетей и Telegram Возможны сбои в работе соцсетей и Telegram
  • Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей
  • Telegram объявил о запуске ботов по оплате Telegram объявил о запуске ботов по оплате
    • Отзывы читателей
    Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки Государство Сегодня, 07:59
    Intel покупает стартап Barefoot Networks Intel покупает стартап Barefoot Networks Государство Сегодня, 07:59
    Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента Государство Сегодня, 07:59
    Аналитики: Средний курс доллара ожидается на уровне 385,2 тенге Аналитики: Средний курс доллара ожидается на уровне 385,2 тенге Государство Сегодня, 07:43
    First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание Государство Сегодня, 07:33
    Армия сделала свой выбор Армия сделала свой выбор Государство 10-06-2019, 07:45
    В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге Государство 10-06-2019, 07:44
    В Алматы осуществляется прием вторсырья В Алматы осуществляется прием вторсырья Государство 10-06-2019, 07:38
    Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Государство 10-06-2019, 07:38
    NASA объявило примерную стоимость тура на МКС NASA объявило примерную стоимость тура на МКС Государство 10-06-2019, 07:34
    Акимат Шымкента начал работать в новом формате Акимат Шымкента начал работать в новом формате Государство 7-06-2019, 07:59
    Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро Государство 7-06-2019, 07:56
    Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров Государство 7-06-2019, 07:45
    S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank Государство 7-06-2019, 07:45
    Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию Государство 7-06-2019, 07:41
    LG Electronics обещает достичь углеродной нейтральности к 2030 году LG Electronics обещает достичь углеродной нейтральности к 2030 году Государство 4-06-2019, 07:58
    Facebook начал переговоры по GlobalCoin Facebook начал переговоры по GlobalCoin Государство 4-06-2019, 07:50
    SpaceX Илона Маска оценили в $33,3 млрд SpaceX Илона Маска оценили в $33,3 млрд Государство 4-06-2019, 07:44
    Apple отказалась от iTunes Apple отказалась от iTunes Государство 4-06-2019, 07:38
    Boeing обнаружил дефекты в 179 самолетах модели 737MAX Boeing обнаружил дефекты в 179 самолетах модели 737MAX Государство 4-06-2019, 07:36