Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки

Сегодня, 07:59

Мессенджер Telegram столкнулся с DDoS-атакой, что может сказаться на его работе, говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Twitter-аккаунте мессенджера, пишет Интерфакс-Казахстан.



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«В настоящее время мы испытываем мощную DDoS-атаку. Пользователи Telegram в странах Америки и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с подключением», - сообщает Telegram.

В настоящее время сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе сайтов, фиксирует обращения о проблемах с Telegram. Большинство из них поступает из Бразилии и США, также проблемы наблюдаются и у пользователей в Европе.

Пользователи жаловались на сложности в работе мессенджере и накануне, 11 июня.