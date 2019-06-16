Новости / Государство

Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность

Вчера, 07:42
Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность


С чем связана тяга отдельных людей к азартным играм? Так ли страшно участие в лотереях и ставках? Впервые в истории Казахстана проведено комплексное уникальное исследование, результаты которого опровергли многие существующие в нашей стране мифы.

В конце марта во время круглого стола «Путь игрока: ставка ценою в жизнь», проведенного на платформе партии «Нур Отан», был презентован исследовательский отчет Damu Research Group «Выявление уровня распространенности азартных игр среди населения Республики Казахстан и оценка их влияния на жизнь отдельных личностей и общества в целом».

Как отметили авторы исследования, изучение общественного мнения в отношении игорного бизнеса в целом и азартных игр в частности через проведение социологических исследований является одним из наиболее эффективных способов получения обратной связи от населения.

Все этапы исследовательского проекта были проведены в соответствии с положениями Международного Кодекса ESOMAR (ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice).

В ходе опроса были опрошены жители всех регионов Казахстана. И выводы, которые озвучил руководитель Исследовательского агентства Damu Research Group Тимур Айсаутов, крайне интересны.

Выяснилось, что «у жителей Казахстана нет четкого понимания относительно того, какие игры относятся к категории азартных, а какие нет». Вина ли в этом исключительно организаторов «азартных игр»? Или регулятор - Министерство культуры и спорта - должен был вести более активную разъяснительную работу? В ходе исследования также стало известно, что «67% населения считает: азартных игр, приносящих пользу, не существует, а 33% уверены, что среди азартных игр есть такие, которые приносят пользу населению и обществу в целом».

По мнению респондентов, в последнем случае речь идет о букмекерских конторах и ставках на спорт, музыкальные конкурсы, погоду и политические события, поскольку они являются интеллектуальной игрой и зависят в большей степени от навыков лица, участвующего в пари, что явно контрастирует с казино и лотереями, где все зависит только от удачи.

Одним из главных результатов исследования стало то, что более половины опрошенных (51,8%) считают - ставки у букмекеров приносят пользу. 37,4% респондентов не видят вреда в участии в еженедельных лотереях.

Кроме этого, при составлении рейтинга «Отрицательное отношение населения к азартным играм» установлено, что лучше всего население относится к «ставкам на спорт» (43,3%) и преферансу (38%)».

Самое интересное Тимур Айсаутов приберег напоследок. Почти все опрошенные казахстанцы убеждены, что зависимость населения от азартных игр занимает последнюю позицию в числе проблем, вызывающих максимальное беспокойство у людей. Наибольшую тревожность вызывают не азартные игры, а следующие топ-5 проблем:

1) беспокойство за будущее детей

2) низкое качество медицины

3)
экологичеcкие проблемы

4) уровень образования

5) рост цен

«Так может, проблема вовсе не в том, что люди играют в азартные игры, а в том, какие условия их окружают?» - задаются вопросом авторы исследования.

  • Просмотров: 108
Похожие материалы
  • Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией
  • Будущее страны позитивно оценивают 59% опрошенных казахстанцев Будущее страны позитивно оценивают 59% опрошенных казахстанцев
  • Эксперт: «Медовый месяц» евразийской интеграции закончился Эксперт: «Медовый месяц» евразийской интеграции закончился
  • Более трети населения Казахстана живет в южных регионах Более трети населения Казахстана живет в южных регионах
  • За год численность населения Казахстана увеличилась на 1,5% За год численность населения Казахстана увеличилась на 1,5%
    • Отзывы читателей
    «Казахстан инжиниринг» возглавил Куаныш Бишимов «Казахстан инжиниринг» возглавил Куаныш Бишимов Государство Вчера, 07:59
    Алик Шпекбаев продолжит борьбу с коррупцией Алик Шпекбаев продолжит борьбу с коррупцией Государство Вчера, 07:48
    Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook Государство Вчера, 07:46
    Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность Государство Вчера, 07:42
    Airbus может оснастить гибридным двигателем новую модель самолета Airbus может оснастить гибридным двигателем новую модель самолета Государство Вчера, 07:31
    Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки Государство 13-06-2019, 07:59
    Intel покупает стартап Barefoot Networks Intel покупает стартап Barefoot Networks Государство 13-06-2019, 07:59
    Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента Государство 13-06-2019, 07:59
    Аналитики: Средний курс доллара ожидается на уровне 385,2 тенге Аналитики: Средний курс доллара ожидается на уровне 385,2 тенге Государство 13-06-2019, 07:43
    First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание Государство 13-06-2019, 07:33
    Армия сделала свой выбор Армия сделала свой выбор Государство 10-06-2019, 07:45
    В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге Государство 10-06-2019, 07:44
    В Алматы осуществляется прием вторсырья В Алматы осуществляется прием вторсырья Государство 10-06-2019, 07:38
    Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Государство 10-06-2019, 07:38
    NASA объявило примерную стоимость тура на МКС NASA объявило примерную стоимость тура на МКС Государство 10-06-2019, 07:34
    Акимат Шымкента начал работать в новом формате Акимат Шымкента начал работать в новом формате Государство 7-06-2019, 07:59
    Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро Государство 7-06-2019, 07:56
    Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров Boeing ведет переговоры с Китаем о поставке около 100 лайнеров Государство 7-06-2019, 07:45
    S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank Государство 7-06-2019, 07:45
    Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию Государство 7-06-2019, 07:41