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В МВД рассказали, как будут бороться с автоворами

Вчера, 07:54
В МВД рассказали, как будут бороться с автоворами


Реализация автомобильных запчастей должна быть исключительно в специализированных магазинах, считает министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сообщает sputniknews.kz.

Министерство решило внести эти предложения после резонансных случаев в стране: летом прошлого года от рук автоворов погиб известный фигурист Денис Тен, а в апреле 2019 года преступник украл зеркала бокового вида с машины олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина.

«Вы все знаете эти громкие преступления. МВД вносит предложения, поправки в правила внутренней торговли, которые предусматривают реализацию автозапчастей исключительно в специализированных магазинах, где будет обеспечиваться учет лиц, сдающих их на реализацию, то есть как во всех ломбардах», - сказал Ерлан Тургумбаев на отчетной встрече с населением в пятницу.


В МВД рассказали, как будут бороться с автоворами

Учебных заведений по подготовке полицейских стало меньше

Кражи в Казахстане, как и во всем мире, со слов министра, составляют большую часть преступлений. В основном это преступления небольшой и средней тяжести: карманные кражи, кражи из автомашин, хищения мобильных телефонов.

«Но именно эта огромная масса преступлений затрагивает широкий слой населения. Поэтому нами предпринят широкий комплекс мер, в том числе законодательного характера», - сказал министр.

Ерлан Тургумбаев напомнил, что для противодействия кражам мобильных телефонов по инициативе министерства с начала текущего года внедрена регистрация абонентских устройств с привязкой к ИИН их владельцев.

«Это позволяет оперативно блокировать телефон в случае его хищения. За пять месяцев кражи телефонов снизилось на 16%. С февраля текущего года ужесточена ответственность за повторное совершение краж», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Правило обязательной привязки IMEI-кодов (код от завода-изготовителя) мобильных к ИИН в Казахстане вступило в силу с 1 января 2019 года.

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