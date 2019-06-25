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Взрыв произошел в воинской части Арыси

Сегодня, 08:01
Взрыв произошел в воинской части Арыси


Взрыв на складе воинской части произошел в городе Арыси Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК. По информации Комитета по ЧС, сообщение о взрыве поступило в 09:20.


Взрыв произошел в воинской части Арыси

Скончался один из пострадавших при крушении Ан-2

«Взрыв произошел в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыси Туркестанской области», - сообщили в ведомстве.

На место вызова привлечены 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также 4 единицы техники, 23 человека личного состава и 1 кинологический расчет Шымкента. В настоящее время проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших.

По факту происшествия создана рабочая группа во главе с акимом области.


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